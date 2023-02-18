Демократы и республиканцы объединились в вопросе поставки Украине F-16, – Politico

По словам американских законодателей, наличие современных боевых самолетов может оказаться решающим для контроля над воздушным пространством Украины в этом году.

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Пять членов Палаты представителей Соединенных Штатов Америки оказывают прямое давление на президента США Джо Байдена, чтобы он предоставил Украине истребители F-16. Об этом пишет Politico.

Журналистам удалось получить доступ к письму, в котором представители обеих партий указывают на необходимость поставки Украине самолетов. Законодатели отмечают, что наличие авиации может оказаться решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году.

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий", — говорится в послании.

Под письмом, организованным демократом из штата Мэн Джаредом Голденом, поставили свои подписи демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крисси Хулахан из Пенсильвании, а также республиканцы Тони Гонсалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

По словам членов Палаты представителей, F-16 и другие истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать ракеты РФ класса "воздух-воздух" и беспилотники.

Кроме того, современная авиация поможет защищать украинские наземные силы, когда они вступают в бой с ВС РФ, а также атаковать российские истребители.

Напомним, что 31 января "Голос Америки" сообщил, что президент США Джо Байден на вопрос журналистки о поставках Украине истребителей F-16 ответил: "Нет". При этом журналист издания Остап Яриш указал на то, что Байден в тот момент выходил из вертолета и не уточнял свой ответ.

Фокус также писал о том, что 31 января министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал отказ президента США Джо Байдена предоставить ВСУ истребители. По словам главы Минобороны, все виды военной помощи, запрашиваемой Киевом у Запада, проходили через этот этап.