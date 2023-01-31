Все проходили через "нет": Резников отреагировал на позицию США касательно F-16

По словам министра обороны Украины, страны-союзники сперва отказываются передавать вооружения, потом соглашаются обсудить технические условия, но в итоге все же поставляют нужную технику.

Related video

Все виды военной помощи, которые Киев запрашивал у партнеров с начала полномасштабного вторжения, на первом этапе прошли через отказ. Об этом во вторник, 31 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню.

На просьбу журналиста прокомментировать недавний отказ президента США Джо Байдена предоставить Киеву истребители, Резников ответил, что принятие решений о передаче вооружений Украине состоит из четырех стадий.

"Все виды помощи проходили через этап "нет". Это значит, что "нет" всего лишь на сегодняшня. Вторая стадия — "давайте обсудим и изучим технические возможности". Третья стадия — "давайте готовить ваши экипажи". И четвертая стадия — "берите"", — сказал Резников.

В частности, министр обороны напомнил историю получения Украиной HIMARS и другой военной техники.

"Так было с HIMARS, так было с 155-м калибром артиллерии, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "нет". А теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер", — добавил Резников.

Передадут ли США Украине истребители F-16?

Напомним, 31 января "Голос Америки" сообщил, что президент СГА Джо Байден на вопрос журналистки о поставках Украине истребителей F-16 ответил: "Нет". При этом журналист издания Остап Яриш написал в Twitter, что Байден, когда ему задали вопрос, выходил из вертолета. Он быстро подошел к представителям прессы и особо не уточнял свой ответ.

В тот же день журналисты издания Politico выяснили, что вопрос передачи истребителей украинским военным еще будет обсуждаться официальным Вашингтоном.

Напомним, 27 января советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер сообщил, что США вместе с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать идею о возможной передаче Украине американских истребителей F-16.

Ранее Politico сообщило, что после передачи танков страны Запада начали обсуждать вопрос поставок самолетов Украине. Подобную инициативу, по данным журналистов, активно продвигают украинские дипломаты и союзники из стран Балтии, призывая передать на нужды ВСУ истребители.

Также напомним, 25 января издание The Financial Times проинформировало, что компания Lockheed Martin готова увеличить производство истребителей F-16, чтобы некоторые страны могли поставить свои самолеты Украине.