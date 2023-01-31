Усі проходили через "ні": Резніков відреагував на позицію США щодо F-16

За словами міністра оборони України, країни-союзники спершу відмовляються передавати озброєння, потім погоджуються обговорити технічні умови, але в результаті все ж таки постачають потрібну техніку.

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Усі види військової допомоги, які Київ запитував у партнерів із початку повномасштабного вторгнення, на першому етапі пройшли через відмову. Про це у вівторок, 31 січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ході спільної пресконференції з головою оборонного відомства Франції Себастьяном Лекорню.

На прохання журналіста прокоментувати нещодавню відмову президента США Джо Байдена надати Києву винищувачі Резніков відповів, що ухвалення рішень про передачу озброєнь Україні складається з чотирьох стадій.

"Усі види допомоги проходили через етап "ні". Це означає, що "ні" всього лише на сьогодні. Друга стадія — "давайте обговоримо та вивчимо технічні можливості". Третя стадія — "давайте готувати ваші екіпажі". І четверта стадія — "беріть", — сказав Резніков.

Зокрема міністр оборони нагадав історію отримання Україною HIMARS та іншої військової техніки.

"Так було з HIMARS, так було зі 155-м калібром артилерії, з тими ж Bradley. Згадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "ні". А тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну літакову коаліцію. Але завжди спочатку має бути лідер", — додав Резніков.

Чи передадуть США Україні винищувачі F-16?

Нагадаємо, 31 січня "Голос Америки" повідомив, що президент СДА Джо Байден на запитання журналістки про постачання Україні винищувачів F-16 відповів: "Ні". Водночас журналіст видання Остап Яриш написав у Twitter, що Байден, коли його запитали, виходив із вертольота. Він швидко підійшов до представників преси й особливо не уточнював свою відповідь.

У той же день журналісти видання Politico з'ясували, що питання передачі винищувачів українським військовим ще обговорюватиме офіційний Вашингтон.

Нагадаємо, 27 січня радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер повідомив, що США разом із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати ідею про можливу передачу Україні американських винищувачів F-16.

Раніше Politico повідомило, що після передачі танків країни Заходу почали обговорювати питання постачання літаків Україні. Подібну ініціативу, за даними журналістів, активно просувають українські дипломати й союзники з країн Балтії, закликаючи передати на потреби ЗСУ винищувачі.

Також нагадаємо, 25 січня видання The Financial Times проінформувало, що компанія Lockheed Martin готова збільшити виробництво винищувачів F-16, щоб деякі країни могли поставити свої літаки Україні.