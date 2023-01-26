Після передачі Leopard на Заході почали обговорювати постачання літаків Києву, — Politico

За словами західних чиновників, попри те, що Вашингтон заявив, що передача Україні винищувачів поки виключена, все може змінитися, адже так говорили про HIMARS та танки.

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Після новин про передачу Києву важких американських танків Abrams та німецьких Leopard 2, українські військові та дипломати за підтримки союзників із країн Балтії просувають ідею того, що наступним логічним кроком у підтримці України було б постачання літаків. Про це у четвер, 26 січня, пише Politico із посиланням на слова західних чиновників.

"Наступним природним кроком будуть винищувачі", — цитує видання слова дипломата однієї з країн Північної Європи.

За даними журналістів, у Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають ідею поставок літаків Києву марною, але побоювання ескалації залишаються високими.

"Вашингтон повідомив Києву, що постачання літаків "поки виключено. Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія HIMARS, і вона зрушила. Потім це були бойові танки, і це також рухається", — додав дипломат.

Другий високопоставлений дипломат однієї з європейських країн також наголосив, що ситуація з постачанням може змінитися.

"Винищувачі сьогодні абсолютно немислимі, але ми можемо обговорювати це за два-три тижні", — розповів чиновник.

Повідомляється, що міністри оборони союзників України мають провести черговий саміт у лютому 2023 року на американській військовій базі Рамштайн, що на південному заході Німеччини, де, як очікується, основну увагу буде приділено авіації та повітряній підтримці.

Крім того, минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив у парламенті країни, що його кабінет розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ запросить їх.

У грудні міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качера заявив Інтерфакс-Україна, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та обговорює з партнерами з НАТО та президентом України Володимиром Зеленським, як це зробити.

Інші високопоставлені політики Заходу налаштовані набагато менш рішуче. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 25 січня, виключив постачання винищувачів, пославшись на необхідність запобігання подальшій військовій ескалації.

"Жодних поставок винищувачів в Україну не буде. Це було ясно сказано дуже рано, зокрема і президентом США", — заявив Шольц.

Водночас деякі чиновники вважають, що обговорення в Рамштайні наступного місяця буде спрямоване на розробку плану дій у надзвичайних обставинах на випадок, якщо винищувачі терміново знадобляться у майбутньому, а не на укладання угоди про найближче постачання.

За даними видання, європейські союзники України передбачають конфлікт, який може тривати ще три-п'ять років, а то й більше, і є побоювання, що Захід близький до межі того, що можна надати, не викликавши екстремальної відповіді з боку Москви.

"Неписана політика" постачання озброєнь Україні

Як пише Politico, на початку минулого року західні союзники погодили "неписану політику" не постачати Україні повний комплект озброєнь одразу після вторгнення, побоюючись, що "ми викличемо велику відповідь з боку Росії", сказав третій високопоставлений дипломат з іншого європейського уряду.

Вважалося, що Захід повинен надавати свою підтримку поступово, оцінюючи реакцію Росії на кожному кроці.

"Багато країн на Заході вважають, що якби ми поставили Україні всю техніку, про яку вони просили, на першому етапі війни, то була б сильна реакція Росії, включаючи ядерну. Можна назвати це процесом звикання [Кремля]", — сказав дипломат.

"Стратегія полягає у повільному, але неухильному зростанні західної підтримки, починаючи з протитанкових Javelins та переносних систем ППО, таких як Stingers, до HIMARS, а останнім часом ракети класу "земля-повітря" Patriot, танків і бронемашин. Тому постачання літаків — це "лише питання часу", — передбачив один із європейських дипломатів.

Європейські політики погоджуються з тим, що Захід спочатку захоче вичерпати всі інші варіанти повітряної підтримки, включаючи більшу кількість ударних безпілотників і, можливо, ракети далекого радіусу дії. Вашингтон також нещодавно схвалив постачання некерованих ракет Zuni часів холодної війни, які ЗСУ могли б запускати зі своїх літаків МіГ радянського виробництва.

Вашингтон готується обговорити постачання винищувачів Києву

Європейські дипломати також вказали на нещодавні рішення США як свідчення того, що Вашингтон готується до обговорення питання про літаки.

Так, у липні минулого року Палата представників Конгресу США схвалила виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів польотам на американських винищувачах, а у жовтні Україна оголосила, що групу з кількох десятків пілотів було відібрано для навчання на західних винищувачах.

Перед цим, у серпні 2022 року Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики, заявив ЗМІ, що "цілком ймовірно, що у майбутньому західні літаки можуть стати частиною комплексу" озброєнь, які надають Україні.

"Логістичний кошмар"

На Заході переконані, що надсилання літаків стане серйозним логістичним випробуванням для союзників України.

Американські літаки F-15 та F-16 вимагають довгих та якісних злітно-посадкових смуг, яких Україна не має. Експерти кажуть, що Росії буде легко виявити будь-яку спробу створення оперативних баз і завдати по них удару.

За словами старшого наукового співробітника з питань повітряної потужності британського аналітичного центру RUSI Джастіна Бронка, американські винищувачі F-18 або Gripens шведського виробництва були б більш підходящими, оскільки вони можуть злітати з коротших посадкових смуг та вимагають меншого технічного обслуговування. Але обидва літаки перебувають у відносному дефіциті.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон сказав журналістам у середу, 25 січня, що Швеція "немає планів щодо відправки Gripens в Україну".

Інші бойові літаки, такі як Rafales французького виробництва, можуть вимагати присутності в Україні значної кількості західних цивільних осіб для ремонту літаків та підготовки їх до польотів. Ці люди автоматично стануть мішенями для російських атак.

Але на запитання, чи не буде передача літаків даром ескалацією, представник французького уряду зазначив, що Україна вже отримала від Заходу "наднасильницьку" зброю, таку як гармати "Цезар".

Нагадаємо, координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій із національної безпеки Джон Кірбі 26 січня заявив, що танки Leopard 2 виявляться в Україні швидше, ніж американські танки Abrams. Вони можуть вплинути на фронт.

Раніше, 25 січня, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив про те, що Німеччина має передати ЗСУ більше військової техніки для відображення повторного наступу Росії. Зокрема, йдеться про винищувачів, підводних човнів та військових кораблів.

Також нагадаємо, що 25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц розблокував постачання Україні танків Leopard 2. Німеччина погодилася поставити Києву роту бойових танків у кількості 14 одиниць. Країнам, які мають таку техніку, буде дозволено вчинити аналогічно.