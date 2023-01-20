Якщо Київ попросить: Нідерланди розглянуть можливість постачання винищувачів F-16 Україні

Нідерланди закупили 213 винищувачів F-16. Нідерландські війська перебувають у процесі заміни цих винищувачів на більш сучасні F-35. Також королівство готове сплатити за доставку німецьких танків Leopard 2 в Україну.

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Уряд Нідерландів розгляне можливість передавання Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним запитом. Про це у п'ятницю, 20 січня, пише видання NL Times.

За даними журналістів, під час дебатів у парламенті королівства міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що уряд неупереджено розгляне питання щодо постачання F-16 Україні. За його словами, держава "не має табу" на постачання звичайного озброєння Києву. Раніше депутат нідерландського парламенту від партії "Демократи 66" Серд Сердсма звернувся до кабінету міністрів із проханням поставити винищувачі та БМП для Збройних сил України.

Зі свого боку, глава МЗС Нідерландів зазначив, що королівство постачає Україні лише те, що вона просить.

Тим часом Bloomberg повідомив, що на економічному саміті в Давосі міністриня оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про готовність допомогти з постачанням німецьких танків Leopard 2 українським військам.

"Це, безперечно, те, що ми готові зробити", — цитує чиновницю видання.

За словами Оллонгрен, Нідерланди можуть допомогти заплатити за доставку танків в Україну, але доставка має здійснюватись у межах коаліції Європи чи НАТО.

"Ми чекаємо на позицію Німеччини з цього приводу, але я за те, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну. Щоразу ми показували, що разом здатні забезпечити Україну тим, що їй потрібно", — сказала глава Міноборони Нідерландів.

За даними порталу F-16.net, упродовж своєї історії Королівські повітряні сили Нідерландів отримали 213 таких винищувачів. Станом на 2022 рік держава використала 40 із них. Нідерландські війська перебувають у процесі заміни цих винищувачів на більш сучасні F-35.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міністерство оборони США заявило, що Вашингтон не передає Києву винищувачі F-16 через те, що таку техніку складно тримати в робочому стані без серйозного технічного забезпечення.

Зі свого боку спікер Командування Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат наголосив на необхідності F-16 для української військової авіації, оскільки РФ використовує більш сучасні літаки, ніж ті, які є у розпорядженні Києва.