Если Киев попросит: Нидерланды рассмотрят возможность поставок истребителей F-16 Украине

Нидерланды закупили 213 истребителей F-16. Нидерландские войска находятся в процессе замены этих истребителей на более современные F-35. Также королевство готово оплатить доставку немецких танков Leopard 2 в Украину.

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Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующим запросом. Об в пятницу, 20 января, пишет издание NL Times.

По данным журналистов, во время дебатов в парламенте королевства министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство непредвзято рассмотрит вопрос о поставках F-16 Украине. По его словам, у государства "нет табу" на поставку обычного вооружения Киеву. Ранее депутат нидерландского парламента от партии "Демократы 66" Серд Сердсма обратился к кабинету министров с просьбой поставить истребители и БМП для Вооруженных сил Украины.

В свою очередь глава МИД Нидерландов указал, что королевство поставляет Украине только то, что она запрашивает.

Тем временем Bloomberg сообщил, что на экономическом саммите в Давосе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о готовности помочь с поставкой немецких танков Leopard 2 украинским войскам.

"Это, безусловно, то, что мы готовы сделать", — цитирует чиновницу издание.

По словам Оллонгрен, Нидерланды могут помочь заплатить за доставку танков в Украину, но доставка должна осуществляться в рамках коалиции Европы или НАТО.

"Мы ждем позицию Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину. Каждый раз мы показывали, что вместе способны обеспечить Украину тем, что ей нужно", — сказала глава Минобороны Нидерландов.

По данным портала F-16.net, на протяжении своей истории Королевские воздушные силы Нидерландов получили 213 таких истребителей. По состоянию на 2022 год государство использовало 40 из них. Нидерландские войска находятся в процессе замены этих истребителей на более современные F-35.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны США заявило, что Вашингтон не передает Киеву истребители F-16 из-за того, что такую технику сложно держать в рабочем состоянии без серьезного технического обеспечения.

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат подчеркнул необходимость F-16 для украинской военной авиации, так как РФ использует более современные самолеты, чем те, которые есть в распоряжении Киева.