МиГи не решают проблем: в Воздушных силах назвали главные потребности авиации

Полковник Юрий Игнат заявил, что у ВКС РФ намного больше авиации и она более современная, чем украинская. Поэтому нужны западные самолеты F-16 или F-15.

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Возможная передача истребителей МиГ-29 для Украины не решит всех проблем с авиацией. Об этом завил спикер Командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

Российские Воздушно-космические силы превосходят украинские Воздушные силы как количественно, так и технологично. У ВКС РФ есть многоцелевые самолеты, способные выполнять огромное количество задач на поле боя, они могут поражать наземные и воздушные цели, а также обладают разнообразным арсеналом.

У Украины на данный момент устаревшая техника и меньшее разнообразие боеприпасов. Удалось адаптировать американские средства поражения по типу ракет HARM, но этого недостаточно.

"Для ответа на угрозы Украине нужны многоцелевые самолеты, такие как F-15 и F-16. Ведь враг открыто заявляет, что планирует и дальше бить по инфраструктуре, центрам принятия решений и тому подобное. Для отражения этой угрозы нужно и дальнобойное оружие, как ракетное, так и способное работать с многоцелевых самолетов", — Юрий Игнат.

В Украине уже определили летчиков, которые будут обучаться на западных истребителях. Однако для их отправки нужно решить, на какой технике они будут обучаться. Помимо летчиков нужно готовить военных инженеров и аэродромную инфраструктуру для западной техники.

Также Игнат отметил, что по перспективной программе ВВС Украины до 2035 года должно быть как минимум 5 бригад истребительной авиации, а также несколько частей беспилотной авиации.

Напомним, в Пентагоне объяснили, что не передают Украине F-16 так как они требуют много обеспечения. Вместе с тем по данным СМИ, Запад рассматривает поставки истребителей для ВСУ в ответ на ракетный террор РФ.