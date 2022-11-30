Не plug and play: в Пентагоне объяснили, почему Украине пока не передают танки и авиацию

Танки Abrams и истребители F-16 сложно держать в рабочем состоянии без серьезного технического обеспечения. Их нельзя передать и сразу бросить в бой, пояснили в Минобороны.

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Соединенные Штаты не поставляют Украине танки Abrams или истребители F-16 так как они не позволяют их сразу же запускать в бой. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В ходе пресс-конференции представитель Пентагона заявил, что ВСУ не получают истребители F-16, или танки Abrams, или же ПВО по типу Patriot так как они требуют множество других средств. Для поддержки их в боевой готовности нужна масса технического обеспечения.

"Ни одна из этих систем не является plug and play. Вы не можете просто поставить их на поле боя и начать их использовать", — заявил представитель Минобороны.

В Defense Express добавляют, что передача танков Abrams повлечет за собой массу сложностей:

нужны тягачи с грузоподъемностью более 60 тонн

нужны боеприпасы калибра 120-мм

большое количество запасных деталей

топливо

мобильные мастерские

При этом не означает, что ВСУ никогда не получит западные танки или истребители. Это означает, что сейчас усилия партнеров направлены на поставки и поддержку в рабочем состоянии другой техники. А 10 танков Abrams не сделают на поле боя радикальных изменений.

Напомним, Запад серьезно рассматривает возможность поставок ЗРК Patriot и F-16 Украине из-за российского ракетного террора.

Также нардеп Егор Чернов заявлял, что Украина согласовала механизм для поставок западных танков. Удалось достичь согласия с США, Германией и Испанией.