Не plug and play: в Пентагоне объяснили, почему Украине пока не передают танки и авиацию
Танки Abrams и истребители F-16 сложно держать в рабочем состоянии без серьезного технического обеспечения. Их нельзя передать и сразу бросить в бой, пояснили в Минобороны.
Соединенные Штаты не поставляют Украине танки Abrams или истребители F-16 так как они не позволяют их сразу же запускать в бой. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В ходе пресс-конференции представитель Пентагона заявил, что ВСУ не получают истребители F-16, или танки Abrams, или же ПВО по типу Patriot так как они требуют множество других средств. Для поддержки их в боевой готовности нужна масса технического обеспечения.
"Ни одна из этих систем не является plug and play. Вы не можете просто поставить их на поле боя и начать их использовать", — заявил представитель Минобороны.
В Defense Express добавляют, что передача танков Abrams повлечет за собой массу сложностей:
- нужны тягачи с грузоподъемностью более 60 тонн
- нужны боеприпасы калибра 120-мм
- большое количество запасных деталей
- топливо
- мобильные мастерские
При этом не означает, что ВСУ никогда не получит западные танки или истребители. Это означает, что сейчас усилия партнеров направлены на поставки и поддержку в рабочем состоянии другой техники. А 10 танков Abrams не сделают на поле боя радикальных изменений.
Напомним, Запад серьезно рассматривает возможность поставок ЗРК Patriot и F-16 Украине из-за российского ракетного террора.
Также нардеп Егор Чернов заявлял, что Украина согласовала механизм для поставок западных танков. Удалось достичь согласия с США, Германией и Испанией.