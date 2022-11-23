Согласован механизм: Украина может начать получать западные танки, – нардеп

Как заявляет Егор Чернов, удалось убрать препятствие, которое не давало передавать в ВСУ современную бронетехнику.

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Украинская армия может начать получать западные танки так как удалось согласовать механизм передачи с главными союзниками. Об этом сообщает нардеп Егор Чернов в Фейсбуке.

Нардеп заявил, что после ряда многочисленных встреч с делегациями НАТО на Парламентской ассамблее удалось убрать препятствия, которые блокировали выделение западной тяжелой техники. Детали этого препятствия Чернов раскрывать не может, но осторожно предполагает, что удалось найти выход.

Главное чего удалось достичь — это дойти соглашения с ключевыми поставщиками танков:

Германией

Испанией

США

"После возвращения делегаций домой процесс должен быть запущен. В США займется этим целая группа конгрессменов обоих партий. Ждем!" — резюмировал Чернов.

[ + – ] Abrams M1A2 Фото: military-informant.com [ + – ] Leopard 2A4

Егор Чернов — народный депутат фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.

Напомним, в конце октября министр обороны Алексей Резников выразил оптимизм в передаче нового вооружения ВСУ. Ранее Украине отказывали в Stinger или HIMARS, а сейчас они уже есть на поле боя, то же самое будет и с танками.

Также СМИ сообщали, что поставки Abrams и Leopard в Украину задерживаются из-за проблем с логистикой.