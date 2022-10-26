Танки Abrams и западные истребители: Резников выразил оптимизм в передаче нового оружия ВСУ

По словам министра обороны, армия получит западное оружие в будущем. Раньше Украине отказывали в Stinger или HIMARS, но сейчас они уже на поле боя. То же самое будет и с танками и боевой авиацией.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что он оптимистично настроен в вопросе передаче западных танков и истребителей.

Поставки западного оружия Украине помогают не только выбивать оккупантов с украинских территорий, но и для тестирования новейшего вооружения в боях против так называемой второй армии мира. Украинский министр обороны Алексей Резников сохраняет оптимизм в вопросах поставок танков и истребителей из стран НАТО.

"Я действительно оптимистичен по поводу танков Abrams в будущем и я уверен, что истребители по типу F-16, F-15 или Gripen из Швеции также возможны", — заявил Резников.

В пример министр привел пример с поставками ПЗРК Stinger. В ноябре 2021 года в США отказали в их поставках из-за законодательных ограничений и "политических сложностей". Однако уже в январе Украина получила первую партию ПЗРК из Литвы, которые были переданы с одобрения Пентагона. Схожая ситуация была и з другим западным вооружением — дронами, HIMARS и артиллерией.

Также танки нужны для ВСУ. Их могут поставлять Франция, Великобритания, Германия и США. Все ждут политического решения Штатов. По мнению Резникова, после первого Abrams, в Украину придут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники.

Напомним, в США представили новое поколение танков AbramsX с искусственным интеллектом и экономичностью.

Ранее в СМИ сообщали, что поставки танков Leopard и Abrams в Украине задерживают из-за проблем с логистикой. Один танк потребляет до 600 галлонов топлива в день.