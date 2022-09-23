Поставки танков Abrams и Leopard в Украину задерживают из-за проблем с логистикой, – Politico

По информации журналистов, последние 2 недели американские и европейские чиновники обсуждали идею отправки танков для ВСУ. Западные эксперты признают, что "Aбрамсы" трудно обслуживать — дивизия таких танков потребляет до 600 тысяч галлонов топлива в день.

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США и Германия не отправляют Вооруженным силам Украины танки M-1 Abrams и Leopard из-за проблем с обучением и логистикой. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на 7 источников в Конгрессе США и украинских органах власти.

Запрос на танки приобрел актуальность на этой неделе после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации для участия в боевых действиях в Украине, говорят источники.

Киев запрашивал западные танки еще до контрнаступления на востоке. Последние 2 недели высокопоставленные чиновники США говорили с европейскими коллегами, в том числе из Германии, об отправке танков для ВСУ.

По словам экспертов и украинских советников, современные танки М-1 Abrams и немецкие "Леопарды" помогут Киеву освободить и удержать больше территорий. У них есть ряд явных преимуществ по сравнению со старыми советскими танками, которые ВСУ используют сейчас.

[ + – ] Танки M-1 Abrams требуют тщательного технического обслуживания

Танки M-1 Abrams требуют много топлива

Собеседники уверяют, что танки M-1 Abrams требуют тщательного технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

"Поставить Украине танки и детали для их обслуживания — довольно сложное мероприятие. Может случиться так, что в танках что-то сломается или закончится бензин, они не смогут их заправить", — рассказал один американский чиновник.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес говорил, что ВСУ с помощью западных танков смогут поражать российские цели на расстоянии до 2,5 километров и уходить до того, как противник нанесет ответный удар

"Но для этого необходима подготовка и материально-техническое обеспечение — дивизия М-1 Abrams может потреблять до 600 тыс. галлонов топлива в день. Это может помешать передвижению. Вы посмотрите на танковую роту армии США — на нее каждый день идут тысячи галлонов топлива", — предупредил военный.

"Леопарды" лучше подойдут для боя

Еще один представитель власти США подчеркнул, что для боя лучше подойдут "Леопарды", ведь они схожи с танкам, которые уже использует украинская армия. "Леопарды" требуют меньше топлива, чем "Абрамсы".

[ + – ] Испания отказалась отправлять Украине танки Leopard 2

Германия неоднократно отклоняла запрос Украины на танки. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила о договоренности Берлина с партнерами по НАТО не предпринимать таких действий в одностороннем порядке.

Один советник украинского правительства сказал, что украинским военным нужны "Леопарды". Руководство Украины было разочаровано тем, что Германия отказала в разрешениях Испании и другим странам, которые были готовы их отправить.

Politico отмечает, что поставки западных танках — это последний спор по поводу отправки вооружений между Западом и Украиной. США месяцами колебались на каждом этапе — сначала это были противовоздушные ракеты Stinger, затем дальнобойные артиллерийские ракетные системы.

Штаты опасались, что поставки орудия станут "красной линией" для России и вызовут еще большую военную эскалацию, а после меняли мнение и передавали ВСУ вооружение по мере развития боевых действий, добавляет издание.

Напомним, что в начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил правительство Германии отправить танки Leopard, а США — танки Abrams. Партия канцлера Германии Олафа Шольца не одобрила идею поставок немецких танков в Украину, политики опасаются втянуться в войну с РФ.

Испания 2 августа отказалась отправлять Украине танки Leopard 2, решение объяснили плохим техническим состоянием машин.