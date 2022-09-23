Постачання танків Abrams і Leopard в Україну затримують через проблеми з логістикою, – Politico

За інформацією журналістів, останні 2 тижні американські та європейські чиновники обговорювали ідею відправлення танків для ЗСУ. Західні експерти визнають, що "Aбрамси" важко обслуговувати — дивізія таких танків споживає до 600 тисяч галонів палива на день.

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США та Німеччина не відправляють Збройним Силам України танки M-1 Abrams та Leopard через проблеми з навчанням та логістикою. Про це пише американське видання Politico з посиланням на 7 джерел у Конгресі США та українських органах влади.

Запит на танки набув актуальності цього тижня після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації для участі у бойових діях в Україні, кажуть джерела.

Київ запитував західні танки ще до контрнаступу на сході. Останні 2 тижні високопосадовці США говорили з європейськими колегами, зокрема з Німеччини, про відправку танків для ЗСУ.

За словами експертів та українських радників, сучасні танки М-1 Abrams та німецькі "Леопарди" допоможуть Києву звільнити та утримати більше територій. Вони мають низку явних переваг, якщо порівняти зі старими радянськими танками, які ЗСУ використовують зараз.

[ + – ] Танки M-1 Abrams вимагають ретельного технічного обслуговування

Танки M-1 Abrams вимагають багато палива

Співрозмовники запевняють, що танки M-1 Abrams вимагають ретельного технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення.

"Поставити Україні танки та деталі для їх обслуговування — досить складний захід. Може статися так, що в танках щось зламається або закінчиться бензин, вони не зможуть їх заправити", — розповів один американський чиновник.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес говорив, що ЗСУ за допомогою західних танків зможуть вражати російські цілі на відстані до 2,5 кілометрів і йти до того, як противник завдасть удару у відповідь.

"Але для цього необхідна підготовка та матеріально-технічне забезпечення — дивізія М-1 Abrams може споживати до 600 тис. галонів палива на день. Це може перешкодити пересуванню. Ви подивіться на танкову роту армії США — на неї щодня йдуть тисячі галонів палива", — попередив військовий.

"Леопарди" краще підійдуть для бою

Ще один представник влади США наголосив, що для бою краще підійдуть "Леопарди", адже вони схожі на танки, які вже використовує українська армія. "Леопарди" вимагають менше палива, ніж "Абрамси".

[ + – ] Іспанія відмовилася відправляти Україні танки Leopard 2

Німеччина неодноразово відхиляла запит України на танки. Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила про домовленість Берліна з партнерами з НАТО не робити таких дій в односторонньому порядку.

Один радник українського уряду сказав, що українським військовим потрібні "Леопарди". Керівництво України було розчароване тим, що Німеччина відмовила у дозволах Іспанії та інших країн, які були готові їх відправити.

Politico зазначає, що постачання західних танків — це остання суперечка щодо відправки озброєнь між Заходом та Україною. США місяцями коливалися на кожному етапі — спочатку це були протиповітряні ракети Stinger, потім далекобійні артилерійські ракетні системи.

Штати побоювалися, що постачання зброї стануть "червоною лінією" для Росії і викличуть ще більшу військову ескалацію, а потім змінювали думку та передавали ЗСУ озброєння з розвитком бойових дій, додає видання.

Нагадаємо, що на початку вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль просив уряд Німеччини відправити танки Leopard, а США — танки Abrams. Партія канцлера Німеччини Олафа Шольца не схвалила ідею постачання німецьких танків в Україну, політики побоюються втягнутися у війну з РФ.

Іспанія 2 серпня відмовилася відправляти Україні танки Leopard 2, рішення пояснили поганим технічним станом машин.