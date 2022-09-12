Бояться втягнутися у війну: партія Олафа Шольца не хоче відправляти ЗСУ німецькі танки

Генеральний секретар СДПН стверджує, що жодна країна ще не відправляла Україні західні танки. Постачання важкого озброєння, за його словами, спонукає Росію напасти на інші країни.

Партія канцлера Німеччини Олафа Шольца виступила проти постачання німецьких танків в Україну. Про це сказав в ефірі німецького телеканалу RTL генеральний секретар керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт.

Західні танки, за його словами, не постачала Збройним Силам України (ЗСУ) жодна країна. Німеччина підтримує кільцевий обмін військовою технікою зі східноєвропейськими партнерами, зауважив Кюнерт.

Він мав на увазі процес передачі німецького озброєння східноєвропейським партнерам із НАТО замість переданої Україні техніки радянського зразка.

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"Ми не хочемо, щоб нас поступово втягували у війну. Ми не хочемо спонукати Росію діяти абсолютно ірраціонально та нападати на інші держави", — заявив секретар СДПН.

Газета Die Zeit пише, що голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман вважає прямі постачання танків цілком розумною ідеєю. Депутатка каже, що такий крок не зробить Німеччину учасницею війни.

Із її слів, танками Leopard командуватимуть не німці, а українські солдати.

"На території України немає членів НАТО, йдеться про обладнання, а не про людей, які ним керують", — заявила Штрак-Ціммерман.

"Німеччина перетнула червону межу"

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв заявив, що Німеччина нібито перетнула червону межу початком постачань ЗСУ летальної зброї.

"Сам факт постачання летальної зброї німецького виробництва, яке застосовується не лише проти російських військовослужбовців, а й проти мирного населення Донбасу, — це червона межа, яку німецька влада не мала переступати", — зазначив дипломат.

Берлін, відправляючи зброю Києву, обрав "шлях у нікуди, який затягує конфлікт і збільшує жертви", упевнений Нечаєв.

Постачання важкого озброєння для ЗСУ — які країни не бояться РФ

США, за даними проєкту Protect Ukraine now, є одним із лідерів постачання важкого озброєння для української армії. До 11 вересня Штати надали 146 несамохідних артилерійських гармат, 16 РСЗВ HIMARS і 490 броньованих автомобілів.

Танки ЗСУ постачали Канада, Великобританія та Польща (сумарно — 280 штук). Ці країни відправили понад 200 одиниць самохідної артилерії, 18 бойових літаків і майже 900 бронемашин.

[ + – ] Канада, Великобританія та Польща сумарно відправили в Україну 280 танків

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок говорила, що її країна постачатиме Києву зброю, фінансову та гуманітарну допомогу.

Німецьке Міноборони заявляло про граничні можливості постачання зброї Україні із запасів Бундесверу. Кроки з військової підтримки Києва треба узгоджувати із західними союзниками, заявила міністерка оборони Крістіна Ламбрехт.