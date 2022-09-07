Постачання зброї Україні із запасів Німеччини досягло межі, — Міноборони ФРН

Оборонний потенціал Німеччини і НАТО не повинен наражатися на небезпеку, коли справа доходить до передавання озброєння Києву, заявила німецька міністриня Ламбрехт.

Міністриня оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що можливості постачання зброї Україні із запасів Бундесверу досягли межі й для подальшого надання допомоги Києву в умовах повномасштабної війни проти РФ необхідна координація із союзниками. Про це пише видання Stern із посиланням на виступ чиновниці під час дебатів у Бундестазі про бюджет на 2023 рік.

"Нині Німеччина досягає своєї межі, коли справа доходить до передавання матеріалів із запасів Бундесверу, оскільки національна оборона й оборона альянсу не повинні наражатися на небезпеку", — передають журналісти заяву міністрині оборони ФРН.

При цьому Ламбрехт, за даними видання, пообіцяла, що Німеччина "не перестане підтримувати Україну" перед повномасштабною військовою агресією з боку РФ. Однак вона не стала оголошувати про нові поставки зброї Києву, зазначивши, що всі заходи військової підтримки повинні продовжувати узгоджуватися насамперед із союзниками, щоб "зусилля Німеччини не були одиночними".

Раніше Фокус розбирався, яку військову техніку Німеччина передала Україні на тлі повномасштабної війни проти Росії, що триває.

Також ми писали про те, що Україна запросила НАТО зимову форму та намети для 200 тисяч солдат Збройних сил України напередодні холодів. Кілька країн-членів Альянсу вже взяли на себе зобов'язання щодо постачання половини від запиту Києва щодо спорядження.