Тевтонська міць. Військова допомога Німеччині Україні у фактах та цифрах

Попри поширену думку, Німеччина поставила чимало зброї та обладнання в Україну, щоб допомогти у боротьбі з російським вторгненням

Обсяг постачання зброї з Німеччини перевищує обсяги всіх інших країн, за винятком США та Великобританії. Однак, Берлін зазнав жорсткої критики і навіть глузування за відсутність підтримки України та невдалі спроби зберегти відносини з Москвою. Хоча, зрештою, Німеччина позиціонує себе як надійного партнера України, можна стверджувати, що комунікаційна стратегія Берліна з метою затвердити свою позицію щодо України та пояснити цілі зовнішньої політики обернулася нічим іншим, як провалом.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса про військову допомогу Німеччині для України.

Німецьке військове обладнання, вже поставлене в Україну, включає п'ятнадцять ЗСУ Gepard, три РСЗВ M270, десять самохідних гармат PzH 2000 разом з керованими артилерійськими снарядами, 3200 ПЗРК, близько 10 тисяч ручних протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і RWG 90 MATADOR, сотні автомобілів, майже 22 мільйони боєприпасів та безліч іншого обладнання, включаючи 28 тисяч шоломів та запчастини для МіГ-29.

За цими постачаннями незабаром підуть ще 15 ЗСУ Gepard, одна батарея IRIS-T, 20 ракетних комплексів з лазерним наведенням, 43 розвідувальні дрони і до 20 безекіпажних суден.

Берлін також вніс щонайменше 2 млрд євро до фонду зміцнення потенціалу безпеки України, на які український уряд може закуповувати озброєння в інших країнах, включаючи ще сотню PzH 2000 у німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann.

[ + – ] Німеччина передала Україні запчастини до МіГ-29 Фото: Укроборонпром

Німеччина також намагалася переконати інші країни відправити своє важке озброєння в Україну в межах програми, відомої як Ringtausch (обмін обіцянками). Згідно з цією політикою, країни можуть отримати німецьке озброєння безплатно в обмін на постачання танків та бойових машин піхоти (БМП) із власних запасів в Україну.

Хоча спочатку програма здавалася багатообіцяючою, вона значною мірою не виправдала очікувань, оскільки більшість країн очікують на заміну радянських систем на більшу кількість сучасних систем озброєння, ніж те, що Берлін нині може (або хоче) запропонувати. Чехія отримає чотирнадцять Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину (ARV) Büffel, а Словаччина отримає п'ятнадцять Leopard 2A4 разом із пакетом боєприпасів, навчання та логістики в обмін на надання Україні 30 БМП BVP-1.

Різкої критики зазнали і терміни постачання деяких видів озброєнь, обіцяних Німеччиною, особливо час, який буде потрібний для підготовки трьох РСЗВ M270 та відправлення їх в Україну. Насправді ЗМІ та аналітики конфлікту висміяли Берлін саме тому, що він наважився піти на таке дороге переобладнання. Водночас Франція, де зберігається понад 40 227-мм РСЗВ M270, вирішила не робити таких зусиль, і в результаті позбавлена такого громадського обурення.

Ще однією недооціненою областю є постачання Німеччиною медичних товарів та інших необхідних товарів, які, хоч і не привертають особливої уваги, мають вирішальне значення для підтримки України та її солдатів у бою. Хоча про склад майбутньої допомоги можна лише здогадуватися, Німеччина має потенціал для подальшого розширення своєї широкої підтримки коштом сотень Leopard 1A5, БМП Marder 1A3 та самохідних мінометів M113 Panzermörser, які зараз зберігають у МО Німеччини та оборонних компаній Rheinmetall та FFG. Поки Берлін утримується від їхнього відправлення.

[ + – ] Поки Берлін утримується від відправлення танків Leopard 2 в Україну

У наведеному нижче списку ми спробували простежити за військовою технікою, поставленою чи обіцяною Німеччиною Україні за час російського вторгнення у 2022 році. Цей список в основному ґрунтується на інформації, опублікованій німецьким Бундесрегуляром.

Список сортовано за категоріями озброєнь. Якщо місяць поставки невідомий, дата поставки вказана як 2022 рік. Цей список оновлюватимуть в міру оголошення або виявлення подальшої військової підтримки.

Медичні товари для українських Збройних сил не включені до цього списку.

* — Так відзначені закупівлі уряду Німеччини у оборонних компаній.

** — закупівлі України.

Озброєння, поставлене з Німеччини в Україну

Зенітні самохідні знаряддя (15)

15 Gepard* [Навчання розпочалося у червні 2022 р. Постачання з липня 2022 р.]

Реактивні системи залпового вогню (3)

3 227-мм M270 ''MARS'' [липень 2022 р.]

Самохідна артилерія (10)

10 155-мм PzH 2000 [квітень 2022 року. Навчання завершено у травні 2022 року. Прибули в Україну в червні (7) та липні 2022 року (3)] (Поставляються разом із 10500 155-мм снарядами)

Бойові броньовані машини (54)

54 M113G3DK/G4DK [липень та серпень 2022 р.] (M113 взяті з данських запасів і згодом відремонтовані коштом німецького фінансування)

Переносні зенітно-ракетні комплекси (3200)

500 FIM-92 Stinger [березень 2022]

2700 9K32 "Стріла-2" [березень 2022] (запаси колишньої НДР)

Протитанкова зброя (23800)

900 РПГ Panzerfaust 3 [2022] (Поставляється разом з 3000 DM72A1 (PzF 3-IT) та 50 DM32 Bunkerfaust)

7944 РПГ RGW 90 Matador** [Постачається з березня 2022 року]

14900 протитанкових мін DM31 та PARM DM22 [2022 рік]

Безпілотні системи (28)

10 протидронних рушниць* [2022]

14 сенсорів та глушилок для безпілотників* [2022]

12 електронних пристроїв для боротьби з дронами* [2022]

Глушники (9)

2 великі системи глушників проти БПЛА* (встановлені на БМП HMMWV) [серпень 2022]

7 радіоглушників* [серпень 2022]

Радари (8)

8 наземних радарів спостереження* (встановлені на БМП HMMWV) [серпень 2022 р.]

Розвідувальні БПЛА

Vector** [червень 2022 р.]

Інженерні машини та обладнання (13)

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ARV) Bergepanzer 2* [серпень 2022 р.]

4 дистанційно керовані системи розмінування* [серпень 2022]

6 мобільних машин дезактивації HEP 70 [серпень 2022]

Транспортні засоби (390)

30 броньованих позашляховиків Volkswagen Amarok [2022]

280 всюдиходів, мікроавтобусів та вантажівок [2022]

80 пікапів [2022]

Стрілецька зброя (100)

100 кулеметів загального призначення MG 3 [2022] (Поставляються разом із 500 запасними стволами та затворами)

Боєприпаси

Боєприпаси для 227-мм РСЗВ M270 ''MARS'' [липень 2022 р.]

53 000 набоїв 35-мм для ЗСУ Gepard [постачання з червня 2022 року]

4 000 набоїв 35-мм для тренувальних боєприпасів для ЗСУ Gepard [серпень 2022 р.]

10 500 155-мм артилерійських снарядів для САУ PzH 2000 [Постачання з червня 2022 р.]

SMArt 155-мм керовані артилерійські снаряди для САУ PzH 2000 [Постачається з червня 2022 р.]

3 мільйони набоїв калібру 5,56×45 мм [2022 рік]

5 мільйонів набоїв калібру 7,62×51 мм [2022]

14 мільйонів патронів до стрілецької зброї [2022]

100 000 ручних гранат DM51/DM51A2 [2022]

3 000 гранат DM72A1 (PzF 3-IT) для Panzerfaust 3 [2022]

50 снарядів DM32 Bunkerfaust для Panzerfaust 3 [2022]

(Артилерійські) боєприпаси [березень та квітень 2022]

5 300 вибухових снарядів [2022]

100 000 метрів детонуючого шнура [2022] (Поставляється разом з 450 000 детонаторами)

Військове спорядження

28 000 шоломів [2022]

15 палет військової форми (включаючи 1300 куленепробивних жилетів) [2022]

16 палет з матеріалами для знешкодження вибухонебезпечних предметів [2022]

Різне обладнання

Запчастини для винищувача МіГ-29 [2022]

Запчастини для важкого кулемета M2 Browning [2022]

38 лазерних далекомірів [2022]

20 лазерних цілепокажчиків [2022]

353 пристроїв нічного бачення [2022]

165 польових біноклів [2022]

125 біноклів [2022]

600 захисних окулярів [2022]

1 високочастотний блок [серпень 2022]

1 радіочастотна система [2022]

3000 польових телефонів [2022] (Поставляються разом із 5000 кабельними котушками)

100 наметів [2022]

10000 спальних мішків [2022]

12 генераторів [2022]

403000 сухих пайків (MREs) [2022]

Дизельне паливо та бензин [2022 р. Постачання продовжуються]

10 тонн AdBlue [2022]

Важливо

Споріднені душі. Як Тайвань допомагає Україні у війні з РФ

Німеччина поставить в Україну:

Зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) (1 батарея)

1 батарея ЗРК IRIS-T* [Буде поставлена у грудні 2022 р.]

Самохідні зенітні знаряддя (15)

15 Gepard* [Навчання розпочалось у червні 2022 р. Постачання з липня 2022 р.]

Ракетні системи з лазерним наведенням

20 70-мм ракетних установок з лазерним наведенням на вантажівках-пікапах [Буде поставлено]

Самохідна артилерія (100)

100 155-мм PzH 2000s (Закуплені Україною у компанії Krauss-Maffei Wegmann через фонд зміцнення потенціалу безпеки)

Протитанкова зброя (5000)

5032 ручних протитанкових гранатометів [Буде поставлено]

Протидронні системи (24)

24 системи боротьби з безпілотниками* [2022] (включаючи 40 пристроїв розширення діапазону частот)

Радари та глушники

1 контрбатарейна радіолокаційна система Cobra* [Буде поставлена]

8 мобільних наземних радарів спостереження та тепловізійних камер* [Буде поставлено]

12 систем електронних сканерів/перешкод зв'язку* [Буде поставлено]

Розвідувальні БПЛА

43 розвідувальні безпілотники* [Будуть поставлені]

(Автономні) кораблі

10(+10 опціональних) автономних надводних кораблів* [Буде поставлено]

Інженерні машини та обладнання (28)

12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (ARV) Bergepanzer 2 * [Буде поставлено]

16 танкових мостоукладачів Brückenlegepanzer [Буде поставлено]

Транспорті засоби

14 транспортерів важкого обладнання та танків HX81* [Буде поставлено]

12 транспортерів важкого обладнання та танків Oshkosh M1070 * [Буде поставлено]

10 захищених автомобілів* [Буде поставлено]

80 вантажівок-пікапів* [Буде поставлено]

200 вантажівок* [Буде поставлено]

2 трактори разом з 4 причепами [Буде поставлено]

6 вантажівок-навантажувачів [Буде поставлено]

Стрілецька зброя (30)

30 кулеметів загального призначення MG 3 [Буде поставлено]

Боєприпаси

4592 40-мм патрони для автоматичних гранатометів [Буде поставлено]

255 артилерійських снарядів Volcano для САУ PzH 2000 [Буде поставлено]

4592 155-мм артилерійських снарядів для САУ PzH 2000 [Буде поставлено]

Різне обладнання

1 система знезараження транспортних засобів [Буде поставлено]

Важливо