Тевтонская мощь. Военная помощь Германии Украине в фактах и цифрах

Вопреки распространенному мнению, Германия поставила немало оружия и оборудования в Украину, чтобы помочь в борьбе с российским вторжением

Объем поставок оружия из Германии превышает объемы всех других стран, за исключением США и Великобритании. Тем не менее, Берлин подвергся жесткой критике и даже насмешкам за отсутствие поддержки Украины и неудачные попытки сохранить отношения с Москвой. Хотя в конечном итоге Германия позиционирует себя как надежного партнера Украины, можно утверждать, что коммуникационная стратегия Берлина с целью утвердить свою позицию по Украине и объяснить цели внешней политики обернулась ничем иным, как провалом.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса о военной помощи Германии для Украины.

Немецкое военное оборудование, уже поставленное в Украину, включает пятнадцать ЗСУ Gepard, три РСЗО M270, десять самоходных орудий PzH 2000 вместе с управляемыми артиллерийскими снарядами, 3200 ПЗРК, около 10 тысяч ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и RWG 90 MATADOR, сотни автомобилей, почти 22 миллиона боеприпасов и множество другого оборудования, включая 28 тысяч шлемов и запчасти для МиГ-29.

За этими поставками вскоре последуют еще 15 ЗСУ Gepard, одна батарея IRIS-T, 20 ракетных комплексов с лазерным наведением, 43 разведывательных дронов и до 20 безэкипажных судов.

Берлин также внес не менее 2 млрд евро в фонд укрепления потенциала безопасности Украины, на которые украинское правительство может закупать вооружение у других стран, включая еще сотню PzH 2000 у немецкого производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann.

[ + – ] Германия передала Украине запчасти для МиГ-29 Фото: Укроборонпром

Германия также пыталась убедить другие страны отправить свое тяжелое вооружение в Украину в рамках программы, известной как "Ringtausch" ("обмен обещаниями"). Согласно этой политике, страны могут получить немецкое вооружение бесплатно в обмен на поставку танков и боевых машин пехоты (БМП) из собственных запасов в Украину.

Хотя поначалу программа казалась многообещающей, она в значительной степени не оправдала ожиданий, поскольку большинство стран ожидают замены советских систем на большее количество современных систем вооружения, чем то, что Берлин в настоящее время может (или хочет) предложить. Чехия получит четырнадцать Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (ARV) Büffel, а Словакия получит пятнадцать Leopard 2A4 вместе с пакетом боеприпасов, обучения и логистики в обмен на предоставление Украине 30 БМП BVP-1.

Резкой критике подверглись и сроки поставки некоторых видов вооружений, обещанных Германией, особенно время, которое потребуется для подготовки трех РСЗО M270 и отправки их в Украину. На самом деле СМИ и аналитики конфликта высмеяли Берлин именно потому, что он решился пойти на столь дорогостоящее переоборудование. В то же время Франция, где хранится более 40 227-мм РСЗО M270, решила не предпринимать подобных усилий, и в результате была избавлена от подобного общественного негодования.

Еще одной недооцененной областью являются поставки Германией медицинских товаров и других необходимых товаров, которые, хотя и не привлекают особого внимания, имеют решающее значение для поддержания Украины и ее солдат в бою. Хотя о составе будущей помощи можно только догадываться, Германия имеет потенциал для дальнейшего расширения своей обширной поддержки за счет сотен Leopard 1A5, БМП Marder 1A3 и самоходных минометов M113 Panzermörser, которые в настоящее время хранятся у МО Германии и оборонных компаний Rheinmetall и FFG. Пока что Берлин воздерживается от их отправки.

[ + – ] Пока что Берлин воздерживается от отправки танков Leopard 2 в Украину

В приведенном ниже списке мы попытались проследить за военной техникой, поставленной или обещанной Германией Украине за время российского вторжения в 2022 году. Этот список в основном основан на информации, опубликованной немецким Бундесрегуляром.

Список отсортирован по категориям вооружений. В случае, если месяц поставки неизвестен, дата поставки указана как 2022 год. Этот список будет обновляться по мере объявления или обнаружения дальнейшей военной поддержки.

Медицинские товары для украинских вооруженных сил не включены в этот список.

* — так отмечены закупки правительства Германии у оборонных компаний.

** — закупки Украины.

Вооружение, которое поставлено из Германии в Украину

Зенитные самоходные орудия (15)

15 Gepard* [Обучение началось в июне 2022 г. Поставка с июля 2022 г.]

Реактивные системы залпового огня (3)

3 227-мм M270 ''MARS'' [июль 2022 г.]

Самоходная артиллерия (10)

10 155-мм PzH 2000 [апрель 2022. Обучение завершено в мае 2022 года. Прибыли в Украину в июне (7) и июле 2022 года (3)] (Поставляются вместе с 10500 155-мм снарядами)

Боевые бронированные машины (54)

54 M113G3DK/G4DK [июль и август 2022 г.] (M113 взяты из датских запасов и впоследствии отремонтированы за счет немецкого финансирования)

Переносные зенитно-ракетные комплексы (3200)

500 FIM-92 Stinger [март 2022]

2700 9K32 "Стрела-2" [март 2022] (запасы бывшей ГДР)

Противотанковое оружие (23800)

900 РПГ Panzerfaust 3 [2022] (Поставляется вместе с 3000 DM72A1 (PzF 3-IT) и 50 DM32 Bunkerfaust)

7944 РПГ RGW 90 Matador** [Поставляется с марта 2022 года]

14900 противотанковых мин DM31 и PARM DM22 [2022 год]

Беспилотные системы (28)

10 противодронных ружей* [2022]

14 сенсоров и глушилок для беспилотников* [2022]

12 электронных устройств для борьбы с дронами* [2022]

Глушители (9)

2 большие системы глушителей против БПЛА* (установлены на БМП HMMWV) [август 2022]

7 радиоглушителей* [август 2022]

Радары (8)

8 наземных радаров наблюдения* (установлены на БМП HMMWV) [август 2022 г.]

Разведывательные БПЛА

Vector** [июнь 2022 г.]

Инженерные машины и оборудование (13)

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ARV) Bergepanzer 2 * [август 2022 г.]

4 дистанционно управляемые системы разминирования* [август 2022]

6 мобильных машин дезактивации HEP 70 [август 2022]

Транспортные средства (390)

30 бронированных внедорожников Volkswagen Amarok [2022]

280 вездеходов, микроавтобусов и грузовиков [2022]

80 пикапов [2022]

Стрелковое оружие (100)

100 пулеметов общего назначения MG 3 [2022] (Поставляются вместе с 500 запасными стволами и затворами)

Боеприпасы

Боеприпасы для 227-мм РСЗО M270 ''MARS'' [июль 2022 г.]

53 000 патронов 35-мм для ЗСУ Gepard [поставка с июня 2022 года]

4 000 патронов 35-мм для тренировочных боеприпасов для ЗСУ Gepard [август 2022 г.]

10 500 155-мм артиллерийских снарядов для САУ PzH 2000 [Поставки с июня 2022 г.]

SMArt 155-мм управляемые артиллерийские снаряды для САУ PzH 2000 [Поставляется с июня 2022 г.]

3 миллиона патронов калибра 5,56×45 мм [2022 год]

5 миллионов патронов калибра 7,62×51 мм [2022]

14 миллионов патронов к стрелковому оружию [2022]

100 000 ручных гранат DM51/DM51A2 [2022]

3 000 гранат DM72A1 (PzF 3-IT) для Panzerfaust 3 [2022]

50 снарядов DM32 Bunkerfaust для Panzerfaust 3 [2022]

(Артиллерийские) боеприпасы [март и апрель 2022]

5 300 взрывных снарядов [2022]

100 000 метров детонирующего шнура [2022] (Поставляется вместе с 450000 детонаторами)

Военное снаряжение

28 000 шлемов [2022]

15 паллет военной формы (включая 1300 пуленепробиваемых жилетов) [2022]

16 паллет с материалами для обезвреживания взрывоопасных предметов [2022]

Разное оборудование

Запчасти для истребителя МиГ-29 [2022]

Запчасти для тяжелого пулемета M2 Browning [2022]

38 лазерных дальномеров [2022]

20 лазерных целеуказателей [2022]

353 очков ночного видения [2022]

165 полевых биноклей [2022]

125 биноклей [2022]

600 защитных очков [2022]

1 высокочастотный блок [август 2022]

1 радиочастотная система [2022]

3000 полевых телефонов [2022] (Поставляются вместе с 5000 кабельными катушками)

100 палаток [2022]

10000 спальных мешков [2022]

12 генераторов [2022]

403000 сухих пайков (MREs) [2022]

Дизельное топливо и бензин [2022 г. Поставки продолжаются]

10 тонн AdBlue [2022]

Важно

Родственные души. Как Тайвань помогает Украине в войне с РФ

Будет поставлено Германией в Украину:

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) (1 батарея)

1 батарея ЗРК IRIS-T* [Будет поставлена в декабре 2022 г.]

Самоходные зенитные орудия (15)

15 Gepard* [Обучение началось в июне 2022 г. Поставка с июля 2022 г.]

Ракетные системы с лазерным наведением

20 70-мм ракетных установок с лазерным наведением на грузовиках-пикапах [Будет поставлено]

Самоходная артиллерия (100)

100 155-мм PzH 2000s (Закуплены Украиной у компании Krauss-Maffei Wegmann через фонд укрепления потенциала безопасности)

Противотанковое оружие (5000)

5032 ручных противотанковых гранатометов [Будет поставлено]

Противодронные системы (24)

24 системы борьбы с беспилотниками* [2022] (включая 40 устройств расширения диапазона частот)

Радары и глушители

1 контрбатарейная радиолокационная система Cobra* [Будет поставлена]

8 мобильных наземных радаров наблюдения и тепловизионных камер* [Будет поставлено]

12 систем электронных сканеров/помех связи* [Будет поставлено]

Разведывательные БПЛА

43 разведывательных беспилотника* [Будут поставлены]

(Автономные) суда

10(+10 опциональных) автономных надводных кораблей* [Будет поставлено]

Инженерные машины и оборудование (28)

12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ARV) Bergepanzer 2 * [Будет поставлено]

16 танковых мостоукладчиков Brückenlegepanzer [Будет поставлено]

Транспортные средства

14 транспортеров тяжелого оборудования и танков HX81* [Будет поставлено]

12 транспортеров тяжелого оборудования и танков Oshkosh M1070 * [Будет поставлено]

10 защищенных автомобилей* [Будет поставлено]

80 грузовиков-пикапов* [Будет поставлено]

200 грузовиков* [Будет поставлено]

2 трактора вместе с 4 прицепами [Будет поставлено]

6 грузовиков-погрузчиков [Будет поставлено]

Стрелковое оружие (30)

30 пулеметов общего назначения MG 3 [Будет поставлено]

Боеприпасы

4592 40-мм патрона для автоматических гранатометов [Будет поставлено]

255 артиллерийских снарядов Volcano для САУ PzH 2000 [Будет поставлено]

4592 155-мм артиллерийских снарядов для САУ PzH 2000 [Будет поставлено]

Разное оборудование

1 система обеззараживания транспортных средств [Будет поставлено]

Важно