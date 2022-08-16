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Военный Фокус Российско-украинская война

Родственные души. Как Тайвань помогает Украине в войне с РФ

Тайвань, Украина, поддержка Украины
Китайская Республика, более известная как Тайвань, поставляет украинцам гуманитарную и финансовую помощь и даже небольшие беспилотники

Тайвань, несмотря на свое официальное непризнание Украиной, поставляет украинцам гуманитарную и финансовую помощь и даже разведывательные беспилотники.

Украина получает поддержку со всего мира. Но в то время как некоторые страны могут подкрепить свою поддержку военной помощью или открыть свои границы для украинских беженцев, другие не могут последовать их примеру из-за политических соображений или просто из-за расстояния до Украины. Одним из таких государств является Китайская Республика, более известная как Тайвань, которая, несмотря на свое официальное непризнание Украиной, поставляет украинцам гуманитарную и финансовую помощь и даже небольшие беспилотники.

Большая часть этой помощи поступила от частных граждан и компаний – явный знак симпатии к украинскому народу и признание сходства между Украиной и Тайванем, который на протяжении многих лет испытывает страх перед вторжением Пекина.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса о помощи Тайваня для Украины.

Тайвань также присоединился к западным странам в санкциях против России за ее вторжение в Украину. В результате Тайвань прекратил экспорт полупроводников в Москву. Российские компании полностью зависят от тайваньских полупроводников в производстве электроники и военного оборудования, а глобальный дефицит полупроводников создал трудности для России еще до введения Тайванем запрета на экспорт. Таким образом, наибольшая помощь Тайваня заключается не столько в том, что он поставляет Украине, сколько в том, что он в настоящее время не поставляет России.

карта, тайвань
Помощь Украине – явный знак симпатии к украинскому народу и признание сходства между Украиной и Тайванем, который на протяжении многих лет испытывает страх перед вторжением Пекина

Другой пример помощи Тайваня заключался в передаче компанией XDynamics десяти разведывательных БПЛА VTOL стоимостью около 35 тысяч долларов США (которые официально должны использоваться в гражданских целях), поставках медицинских и других товаров, а также финансировании медицинских учреждений и украинских беженцев на сумму не менее 33 миллионов долларов США.

Несколько тайваньских добровольцев (по оценкам, около дюжины) присоединились к украинской армии с февраля, принеся с собой ценный военный опыт. Будущая помощь может включать дополнительное финансирование и поставки медицинских товаров, поскольку Тайвань продолжает укреплять свои отношения с европейскими странами, даже несмотря на приверженность ЕС политике "единого Китая".

Гуманитарная помощь в размере 33 миллионов долларов США, а также большой объем товаров для помощи украинским гражданам и беженцам в соседних странах были собраны благодаря правительственной кампании, проводившейся в течение марта 2022 года. Президент Тайваня Цай Ин-вэнь, вице-президент Уильям Лай и премьер Су Ценг-Чанг пожертвовали свои месячные зарплаты в качестве гуманитарной помощи. Поддержка со стороны тайваньских граждан и правительства тем более невероятна, поскольку Украина и Тайвань в настоящее время не имеют дипломатических отношений.

В приведенном ниже списке сделана попытка отследить оборудование и помощь, поставленные или обещанные Тайванем Украине во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Этот список будет обновляться по мере появления информации о дальнейшей поддержке.

  • Разведывательные БПЛА
  • 10 EVOLVE 2s [июнь 2022]. Пожертвовано XDynamics.
  • Запчасти к оружию
  • Запчасти для штурмовой винтовки AR-15 на сумму $6 тыс. [после февраля 2022 г.]. Пожертвовано частными лицами.
  • Медицинские средства
  • 27 метрических тонн медицинских принадлежностей [февраль 2022 г.]
  • 650 метрических тонн предметов снабжения [март 2022 г.]
  • Финансовые средства
  • $3 миллиона для киевского муниципалитета [апрель 2022]. Средства собраны частными лицами.
  • $5 миллионов для шести медицинских учреждений в Украине [апрель 2022]. Средства собраны частными лицами.
  • $25 миллионов для украинских беженцев [апрель 2022]. Средства собраны частными лицами.
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