Споріднені душі. Як Тайвань допомагає Україні у війні з РФ

Тайвань, попри своє офіційне невизнання Україною, постачає українцям гуманітарну і фінансову допомогу та навіть розвідувальні безпілотники.

Україна отримує підтримку з усього світу. Але в той час, як деякі країни можуть підкріпити свою підтримку військовою допомогою або відкрити свої кордони для українських біженців, інші не можуть наслідувати їх через політичні міркування або просто через відстань до України. Однією з таких держав є Китайська Республіка, відоміша як Тайвань, яка, попри своє офіційне невизнання Україною, постачає українцям гуманітарну і фінансову допомогу та навіть невеликі безпілотники.

Більша частина цієї допомоги надійшла від приватних громадян та компаній — явний знак симпатії до українського народу та визнання подібності між Україною і Тайванем, яка протягом багатьох років відчуває страх перед вторгненням Пекіна.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса про допомогу Тайваню для України.

Тайвань також приєднався до західних країн у санкціях проти Росії за її вторгнення до України. В результаті Тайвань припинив експорт напівпровідників до Москви. Російські компанії повністю залежать від тайванських напівпровідників у виробництві електроніки та військового обладнання, а глобальний дефіцит напівпровідників створив труднощі для Росії ще до запровадження Тайванем заборони експорту. Так, найбільша допомога Тайваню полягає не так у тому, що він постачає Україні, як у тому, що він нині не постачає Росії.

[ + – ] Допомога Україні – явний знак симпатії до українського народу та визнання подібності між Україною та Тайванем, який протягом багатьох років відчуває страх перед вторгненням Пекіна

Інший приклад допомоги Тайваню полягав у передачі компанією XDynamics десяти розвідувальних БПЛА VTOL вартістю близько 35 тисяч доларів США (які офіційно повинні використовуватися в цивільних цілях), постачання медичних та інших товарів, а також фінансування медичних установ та українських біженців на суму не менш як 33 мільйони доларів США.

Декілька тайванських добровольців (за оцінками, близько дюжини) приєдналися до української армії з лютого, принісши з собою цінний військовий досвід. Майбутня допомога може включати додаткове фінансування та постачання медичних товарів, оскільки Тайвань продовжує зміцнювати свої відносини з європейськими країнами, навіть попри відданість ЄС політиці "єдиного Китаю".

Гуманітарна допомога у розмірі 33 мільйонів доларів США, а також великий обсяг товарів для допомоги українським громадянам та біженцям у сусідніх країнах зібрано завдяки урядовій кампанії, що проводилася протягом березня 2022 року. Президент Тайваню Цай Інвень, віцепрезидент Вільям Лай і прем'єр Су Чженьчан пожертвували свої місячні зарплати як гуманітарну допомогу. Підтримка з боку тайванських громадян та уряду тим більше неймовірна, оскільки Україна та Тайвань нині не мають дипломатичних відносин.

У наведеному нижче списку зроблено спробу відстежити обладнання та допомогу, поставлені або обіцяні Тайванем Україні під час російського вторгнення до України у 2022 році. Цей список оновлюватимуть, коли з'явиться інформація про подальшу підтримку.

Розвідувальні БПЛА

10 EVOLVE 2s [червень 2022]. Пожертвувано XDynamics

Запчастини до зброї

Запчастини для штурмової гвинтівки AR-15 на суму $6 тис. [після лютого 2022 р.]. Пожертвувано приватними особами

Медичні засоби

27 метричних тонн медичного приладдя [лютий 2022 р.]

650 метричних тонн предметів постачання [березень 2022 р.]

Фінансові засоби

$3 мільйони для київського муніципалітету [квітень 2022]. Кошти зібрані приватними особами

$5 мільйонів на шість медичних закладів в Україні [квітень 2022]. Кошти зібрані приватними особами

$25 мільйонів для українських біженців [квітень 2022]. Кошти зібрані приватними особами

[ + – ] Розвідувальні БПЛА EVOLVE 2s для України

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