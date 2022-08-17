Викинги за победу: поставки оружия из Норвегии в Украину

Хотя вокруг Украины сплотилась большая часть Европы, чтобы помочь сражаться с российской армией, внимание в основном приковано к помощи со стороны Великобритании и Германии. Гораздо меньше пишут об усилиях таких стран, как Норвегия, Швеция и Финляндия. Хотя важно не забывать вклад в усиление ВСУ и этих стран.

Норвегия пообещала предоставить первую партию военной помощи всего через несколько дней после вторжения России в Украину, нарушив тем самым 60-летний запрет на экспорт оружия в зоны активных военных действий. Эта поставка, прибывшая в Украину в начале марта, состояла из 2000 противотанковых орудий M72 LAW, 5000 касок и 1500 бронежилетов. В последующие месяцы в Украину поступила еще одна партия из 2000 единиц M72 LAW и 100 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 2. По крайней мере некоторые из "Мистралей-2" были впоследствии установлены на пикапы, чтобы сделать их передвижными.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса о помощи Норвегии для Украины.

Самым значимым проявлением поддержки Украины со стороны Норвегии на сегодняшний день является поставка 22 155-мм самоходных орудий M109A3GN, осуществленная в мае 2022 года. M109A3GN – это модернизация M109A3 1990-х годов, которая впервые поступила на вооружение норвежской армии в конце 1960-х годов. Хотя M109A3GN старше гаубиц PzH 2000, поставляемых Германией и Нидерландами, она все еще остается мощной системой, способной стрелять на максимальную дальность 25 км (или 30 км при использовании реактивных снарядов). К тому же возраст этих орудий с лихвой компенсируется их количеством: 22 M109A3GN стали весомым пополнением артиллерийского арсенала Украины.

[ + – ] Поставленная из Норвегии M109A3GN в Украине

Вместо того, чтобы оставлять свои устаревшие РСЗО пылиться на складах, как это делает Франция, Норвегия заключила соглашение с Великобританией о поставке британской армии трех M270, чтобы британцы могли передать Украине три своих более современных M270B1. За этим хитрым обходным маневром последовало объявление о передаче Украине четырнадцати бронемашин пехоты (IMV) Iveco LAV III в конце июля 2022 года. Норвегия также поставит Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые были приобретены Соединенными Штатами. Дальность ракеты AIM-120C в 25 км и более позволяет поражать высоколетящие цели.

Частные инициативы норвежских граждан также внесли существенный вклад. Организация Veteran Aid Ukraine собирает средства для украинцев: благодаря их усилиям в Украину уже отправились два БПЛА Aeryon SkyRanger R60 VTOL. В марте члены организации приезжали в Украину с гуманитарной помощью, такой как подгузники, детские смеси, одеяла и консервы, а также генератор для больницы во Львове. В июле 2022 года норвежские ветераны вернулись в Украину. На этот раз, помимо прочего, они привезли с собой тепловизионные прицелы для оружия и четыре небольших беспилотника.

Несмотря на то, что запасы избыточного тяжелого вооружения Норвегии практически исчерпаны, страна, скорее всего, продолжит поддерживать украинскую армию – например, предоставляя финансирование, на которое Украина может закупать системы вооружения у оборонных компаний других стран. Передача дополнительных самоходных орудий M109A3GN(M), бронемашин Iveco LAV III или даже БТР M113 также возможна, хотя это будет зависеть от их состояния и способности Норвегии быстро заменить эту технику на вооружении норвежской армии.

[ + – ] Норвежские Iveco LAV стоят на складе

В приведенном ниже списке мы попытались отследить военную технику, поставленную или обещанную Норвегией во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Список отсортирован по категориям вооружений. Из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия указана лишь нижняя граница общего объема поставленного вооружения. Этот список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.

Поставки оружия в Украину: военная техника, которую Норвегия передала ВСУ

Зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" (ЗРК)

2 батареи NASAMS [будут поставлены] (Закуплены США у норвежской оборонной компании Kongsberg Defence & Aerospace)

Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

3 РСЗО M270 (поставлены в Великобританию, чтобы британская армия могла передать Украине три более современных M270B1)

Самоходная артиллерия

22 155-мм M109A3GN [май 2022 г.]

Бронемашины пехоты (IMV)

14 Iveco LAV III [будут поставлены]

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК)

100 Mistral 2s [апрель 2022 г.]

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

2 Aeryon SkyRanger R60s [апрель 2022] (пожертвованы норвежскими ветеранами)

Противотанковое вооружение

4000 NM72F1 (M72 LAW) [март и апрель 2022 г.]

Разное оборудование

5000 касок HJELM [февраль 2022]

1500 пуленепробиваемых жилетов [февраль 2022]

1000 противогазов [февраль 2022]

15000 сухих пайков [февраль 2022]

2000 спальных мешков [февраль 2022]

10000 спальных ковриков [февраль 2022]

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