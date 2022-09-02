Україна очікує на постачання "Леопардів" із Німеччини й "Абрамсів" зі США, — Шмигаль

Прем'єр-міністр наголошує, що Україні потрібні сучасні танки на полі бою. Шмигаль зазначив, що Німеччина пройшла вже великий шлях із постачання важкого озброєння ЗСУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Федеральний уряд постачати танки Leopard, а США — Abrams. Про це повідомляє DW.

Перед візитом у Німеччину Денис Шмигаль дав інтерв'ю, де заявив про очікування України щодо подальших постачань зброї армії. Наступним кроком має бути постачання сучасних танків.

"Ми очікуємо, що США надішлють нам свої танки Abrams, а з Німеччини ми очікуємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що Німеччина, незважаючи на коливання, почала постачати важке озброєння — САУ PzH 2000, зенітні самохідні установки Gepard і три ремонтно-евакуаційні машини. Тому Шмигаль зазначає, що Німеччина досягла величезного прогресу щодо підтримки України. Однак українській армії потрібно ще більше зброї та спорядження.

Наразі для Шольца залишається табу постачання сучасних танків і БМП. Жодна країна НАТО не передавала Україні такі системи. Шмигаль закликав Німеччину постачати ЗСУ більше сучасних ЗРК Iris-T. Україні потрібно 12 комплексів.

Нагадаємо, 2 серпня Іспанія вирішила не відправляти Україні німецькі танки Leopard 2 через їхній поганий технічний стан.

Раніше повідомлялося, що Україна в межах ленд-лізу може отримати танки M1 Abrams, БМП, САУ та низку іншого озброєння.