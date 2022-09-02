Украина ожидает поставки "Леопардов" из Германии и "Абрамсов" из США, – Шмыгаль

Премьер-министр отмечает, что Украине нужны современные танки на поле боя. Шмыгаль отметил, что Германия проделала уже большой путь по поставке тяжелого вооружения ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Федеральное правительство поставлять танки Leopard, а США Abrams. Об этом сообщает DW.

Перед визитом в Германию Денис Шмыгаль дал интервью, в котором заявил об ожиданиях Украины по дальнейших поставках оружия армии. Следующим шагом должны быть поставки современных танков.

"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а из Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя", — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Германия несмотря на колебания начала поставлять тяжелое вооружение — САУ PzH 2000, зенитные самоходные установки Gepard и три ремонтно-эвакуационные машины. Поэтому Шмыгаль отмечает, что Германия добилась огромного прогресса в плане поддержки Украины. Однако украинской армии нужно еще больше оружия и снаряжения.

На данный момент для Шольца остается табу поставка современных танков и БМП. Ни одна страна НАТО не передавала Украине такие системы. Шмыгаль призвал Германию поставлять ВСУ больше современных ЗРК Iris-T. Украине нужно 12 комплексов.

Напомним, 2 августа Испания решила не отправлять Украине немецкие танки Leopard 2 из-за их плохого технического состояния.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках ленд-лиза может получить танки M1 Abrams, БМП, САУ и ряд другого вооружения.