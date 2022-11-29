"Железный купол" и F-16: Запад может серьезно усилить ПВО Украины, – Bloomberg

В издании отмечают, что ракетный террор будет продолжаться до тех пор, пока Запад не даст отпор. Поэтому сейчас Альянс вновь вернется к вопросу боевой авиации.

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Лидеры стран НАТО вернулись к рассмотрению вопроса по передаче Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. Об этом сообщает Bloomberg.

В российской армии осталось не так много высокоточных ракет, но достаточно "тупых" ракет, которые были произведены в годы холодной войны. Путин не обращает внимания на жертвы среди гражданских, а потому будет пытаться убивать как можно больше людей.

Поэтому Запад должен усиливать свою помощь Украине в средствах ПВО и авиации. Страны НАТО вернулись к вопросу передаче Украине истребителей МиГ-29, которые ранее предлагала Польша и американские F-16 как многофункциональные боевые задачи.

Также в ответ на призывы Зеленского "закрыть небо" НАТО рассматривает передачу наилучших в своем классе средств ПВО и ПРО — израильско-американский "Железный купол" и американские Patriot, которые стоят вдоль польской границы.

Ранее страны Запада отказывались от поставки истребителей, чтобы избежать эскалации в войне.

Напомним, по данным СМИ, США отказались от идеи передачи Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем.

Ранее СМИ писали, что США и союзники обсуждают передачу Украине истребителей и систем ПВО "в средней и долгосрочной перспективе".