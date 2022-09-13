США и союзники обсуждают передачу Украине истребителей и систем ПВО, — Financial Times

По информации журналистов, некоторые западные официальные лица воодушевлены успехами украинских войск на фронте.

Related video

США и союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины в оружии на войне с Россией и думают над целесообразностью передачи истребителей и систем противовоздушной обороны в "средней и долгосрочной перспективе". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Однако источник не уточнил, какой именно вид вооружения может быть передан в будущем. Отмечается, что раньше Соединенные Штаты вместе с партнерами отказывались передавать Украине истребители

В Пентагоне отметили, что Вооруженным силам Украины предстоит еще тяжелая борьба после того, как они освободили большую часть оккупированных Россией территорий Харьковской области. Американский чиновник рассказал, что многие из российских военных переместились на восток или убежали в Россию.

"Наша цель будет заключаться в том, чтобы продолжать тесно сотрудничать с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им поддержку, в которой они нуждаются, когда они дают отпор российским захватчикам", — сказал он.

По информации журналистов, некоторые западные официальные лица воодушевлены успехами украинских войск на фронте, подкрепив намерения стран НАТО и их партнеров продолжать оказывать военную помощь.

Напомним, 12 сентября СМИ сообщали, что Украина запросила у США вооружение для контрнаступления в 2023 году. Перечень состоит из 29 видов оружия и боеприпасов. Киев просит у Вашингтона ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов для Himars.

Кроме того, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Берлин передаст ВСУ два современных комплекса ПВО Iris-T в этом году, еще два в 2023.

Ранее, 8 сентября Фокус писал о том, какую военную технику получит Украина после встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн. Киев должен получить гаубицы, боеприпасы к HIMARS, бронированные машины и ракеты Hellfire.