США та союзники обговорюють передачу Україні винищувачів та систем ППО, — Financial Times

За інформацією журналістів, деякі західні офіційні особи надихнуті успіхами українських військ на фронті.

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США та союзники обговорюють довгострокові потреби України у зброї на війні з Росією та думають над доцільністю передачі винищувачів та систем протиповітряної оборони у "середній та довгостроковій перспективі". Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.

Однак джерело не уточнило, який саме вид озброєння може бути переданий у майбутньому. Зазначається, що раніше Сполучені Штати разом із партнерами відмовлялися передавати Україні винищувачі.

У Пентагоні зазначили, що Збройні сили України мають ще важку боротьбу після того, як вони звільнили більшу частину окупованих Росією територій Харківської області. Американський чиновник розповів, що багато хто з російських військових перемістився на схід або втік до Росії.

"Наша мета полягатиме в тому, щоб продовжувати тісно співпрацювати з українцями та міжнародною спільнотою, щоб надавати їм підтримку, якої вони потребують, коли вони дають відсіч російським загарбникам", — сказав він.

За інформацією журналістів, деякі західні офіційні особи надихнулися успіхами українських військ на фронті, підкріпивши наміри країн НАТО та їхніх партнерів продовжувати надавати військову допомогу.

Нагадаємо, 12 вересня ЗМІ повідомляли, що Україна запросила у США озброєння для контрнаступу у 2023 році. Перелік складається з 29 видів зброї та боєприпасів. Київ просить у Вашингтона ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів для Himars.

Крім того, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Берлін передасть ЗСУ два сучасні комплекси ППО Iris-T цього року, ще два — у 2023 році.

Раніше, 8 вересня, Фокус писав про те, яку військову техніку отримає Україна після зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн. Київ має отримати гаубиці, боєприпаси до HIMARS, броньовані машини та ракети Hellfire.