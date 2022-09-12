Постачання ЗРК Iris-T Україні: посол Німеччини назвала терміни передачі засобів ППО

Українська армія отримає сучасні комплекси протиповітряної оборони наприкінці нинішнього та на початку наступного року.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що українська армія отримає перші два комплекси ППО Iris-T цього року, ще два в 2023 році. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами Фельдгузен, перші дві системи зенітно-ракетних комплексів Iris-T ЗСУ отримають до кінця року, наступні дві вже на початку 2023 року.

"Ми вже чули, що перша система точно буде цього року, як на мене, друга система теж. А третя та четверта — потім, на початку наступного року", — заявила Анка Фельдгузен.

Водночас спочатку глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що перший ЗРК Iris-T мав надійти до України наприкінці літа – на початку вересня.

Iris-T — це німецький зенітно-ракетний комплекс Diehl Defence на шасі MAN. Комплекс оснащується керованими ракетами малої дальності з інфрачервоною головкою самонаведення. Дальність стрільби становить 40 км, а радіус ураження цілі 20 км. ЗРК здатна знищувати літальні апарати, крилаті ракети, реактивну артилерію та антирадарні ракети.

Нагадаємо, в МЗС Німеччини заявляли, що зволікання із ЗРК Iris-T пов'язане з тим, що система ППО призначалася для іншої країни. Також у Німеччині скорочувалася військова промисловість.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 липня пообіцяв передати Україні найсучасніші системи ППО Irist-T. За його словами, цей комплекс здатний захистити велике місто від російських повітряних атак.