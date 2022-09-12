Поставка ЗРК Iris-T Украине: посол Германии назвала сроки передачи средств ПВО

Украинская армия получит современные комплексы противовоздушной обороны в конце нынешнего и начале следующего года.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинская армия получит первые два комплекса ПВО Iris-T в этом году, еще два в 2023. Об этом она сообщила в интервью "Радио НВ".

По словам Фельдгузен, первые две системы зенитно-ракетных комплексов Iris-T ВСУ получат до конца года, следующие две уже в начале 2023 года.

"Мы уже слышали, что первая система точно будет в этом году, как по мне, вторая система тоже. А третья и четвертая — потом, в начале следующего года", — заявила Анка Фельдгузен.

При это первоначально глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что первый ЗРК Iris-T должен был поступить в Украину в конце лета — начале сентября.

Iris-T — это немецкий зенитно-ракетный комплекс Diehl Defence на шасси MAN. Комплекс оснащается управляемыми ракетами малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения. Дальность стрельбы составляет 40 км, а радиус поражения цели 20 км. ЗРК способна уничтожать летательные аппараты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию и антирадарные ракеты.

Напомним, в МИД Германии заявляли, что промедление с ЗРК Iris-T связано с тем, что система ПВО предназначалось для другой страны. Также в Германии сокращалась военная промышленность.

Канцлер Германии Олаф Шольц 1 июля пообещал передать Украине самые современные системы ПВО — Irist-T. По его словам, этот комплекс способен защитить крупный город от российских воздушных атак.