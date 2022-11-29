"Залізний купол" та F-16: Захід може серйозно посилити ППО України, – Bloomberg

У виданні зазначають, що ракетний терор продовжуватиметься доти, доки Захід не дасть відсіч. Тому зараз Альянс знову повернеться до питання бойової авіації.

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Лідери країн НАТО повернулися до розгляду питання щодо передавання Україні винищувачів МіГ-29 та американських F-16. Про це повідомляє Bloomberg.

У російській армії залишилося не так багато високоточних ракет, але достатньо "тупих" ракет, які були зроблені в роки холодної війни. Путін не звертає уваги на жертви серед цивільних, а тому намагатиметься вбивати якнайбільше людей.

Тому Захід має посилювати свою допомогу Україні у засобах ППО та авіації. Країни НАТО повернулися до питання передавання Україні винищувачів МіГ-29, які раніше пропонувала Польща й американські F-16 як багатофункціональні бойові завдання.

Також у відповідь на заклики Зеленського "закрити небо" НАТО розглядає передавання найкращих у своєму класі засобів ППО та ПРО — ізраїльсько-американський "Залізний купол" та американські Patriot, які стоять уздовж польського кордону.

Раніше країни Заходу відмовлялися від постачання винищувачів, щоб уникнути ескалації у війні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США відмовилися від ідеї передавання Україні винищувачів МіГ-29 після переговорів із Китаєм.

Раніше ЗМІ писали, що США та союзники обговорюють передавання Україні винищувачів і систем ППО "у середній і довгостроковій перспективі".