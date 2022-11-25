США відмовилися передавати Україні винищувачі МІГ-29 після переговорів із Китаєм, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Вашингтон і Пекін домовилися, що КНР зробить усе можливе, щоб "знешкодити ядерну загрозу" з боку Росії.

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США зірвали угоду з Польщею щодо передавання Україні радянських винищувачів МІГ-29 у березні. Таке рішення Вашингтон ухвалив після непублічного втручання Китаю в це питання по неофіційних каналах. Про це повідомляє британське видання The Spectator із посиланням на джерела, близькі до влади КНР.

Журналісти зазначають, що з моменту вторгнення РФ в Україну Пекін відіграє вирішальну роль в ухваленні рішень як у Вашингтоні, так і в Москві.

Джерела розповіли, що Пекін і Вашингтон домовилися, що якщо США не допустять відправлення МІГ-29 для Збройних сил України, Китай зробить усе можливе, щоб "знешкодити ядерну загрозу" з боку Росії. Це спрацювало і в Білому домі вирішили, що постачати винищувачі не варто.

Спочатку США позитивно оцінювали відправлення Польщі МІГ-29 в обмін на сучасні західні винищувачі. Проте за добу ситуація змінилася, і Вашингтон назвав таку ідею "неприйнятною".

"Що змінило думку Вашингтона? Почасти це була термінова та конфіденційна прихована ініціатива за участю колишніх європейських лідерів і високопосадовців, яка зрештою була схвалена китайцями", — пише The Spectator.

Хоча про цю таємну ініціативу на початку березня раніше не повідомлялося, проте з того моменту США зберігали принципово обережне ставлення до постачання стратегічної зброї Україні протягом усієї війни. Це фактично підтверджує, що Вашингтон, як і раніше, глибоко усвідомлював побоювання Китаю, які розділялися з багатьма найбільшими країнами Європейського Союзу.

Країни НАТО передають Україні велику кількість озброєння, проте стримують передавання штурмовиків, гелікоптерів, танків і далекобійних ракет.

У той же час китайська підтримка Москви залишалася такою ж обережною. Пекін запропонував дипломатичну й інформаційну підтримку, але унеможливив серйозну військову співпрацю, змусивши Росію купувати озброєння в Ірану.

Також журналісти пишуть, що КНР було відомо про плани Росії вторгнутися в Україну. Але в Кремлі представили майбутню війну як "обмежену операцію щодо повернення втраченої російської провінції та возз'єднання Росії в історичних кордонах".

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що Польща відмовилася від німецьких систем Patriot і винищувачів Eurofighter на користь України. Вони підвищать безпеку на східному кордоні країни та захистять від нових жертв і блекаутів.

13 вересня ЗМІ писали, що США та союзники обговорюють передавання Україні винищувачів і систем ППО "у середній та довгостроковій перспективі".