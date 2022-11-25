США отказались передавать Украине истребители МИГ-29 после переговоров с Китаем, — СМИ

По информации журналистов, Вашингтон и Пекин договорились, что КНР сделает все возможное, чтобы "обезвредить ядерную угрозу" со стороны России.

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США сорвали сделку с Польшей о передачи Украине советских истребителей МИГ-29 в марте. Такое решение Вашингтон принял после непубличного вмешательства Китая в этот вопрос по неофициальным каналам. Об этом сообщает британское издание The Spectator со ссылкой на источники, близкие к властям КНР.

Журналисты отмечают, что с момента вторжения РФ в Украину Пекин играет решающую роль в принятии решений как в Вашингтоне, так и в Москве.

Источники рассказали, что Пекин и Вашингтон договорились, что если США не допустят отправки МИГ-29 для Вооруженных сил Украины, то Китай сделает все возможное, чтобы "обезвредить ядерную угрозу" со стороны России. Это сработало и в Белом доме решили, что поставлять истребители не стоит.

Изначально США позитивно оценивали отправку Польшей Украине МИГ-29 в обмен на современные западные истребители. Однако спустя сутки ситуация изменилась, и Вашингтон назвал такую идею "неприемлимой".

"Что изменило мнение Вашингтона? Отчасти это была срочная и конфиденциальная скрытая инициатива с участием бывших европейских лидеров и высокопоставленных чиновников, которая в конечном итоге была одобрена китайцами", — пишет The Spectator.

Хотя об этой тайной инициативе в начале марта ранее не сообщалось, однако с того момента США сохраняли принципиально осторожное отношение к поставкам стратегического оружия Украине на протяжении всей войны. Это фактически подтверждает, что Вашингтон по-прежнему глубоко осознавал опасения Китая, которые разделялись с многими из крупнейших стран Европейского Союза.

Страны НАТО передают Украине большое количество вооружения, однако сдерживают передачу штурмовиков, вертолетов, танков и дальнобойных ракет.

В то же время китайская поддержка Москвы оставалась столь же осторожной. Пекин предложил дипломатическую и информационную поддержку, но исключил серьезное военное сотрудничество, заставив Россию покупать вооружение у Ирана.

Также журналисты пишут, что КНР было известно о планах России вторгнуться в Украину. Но в Кремле представили предстоящую войну как "ограниченную операцию по возвращению потерянной русской провинции и воссоединению России в исторических границах".

Напомним, 24 ноября стало известно, что Польша отказалась от немецких систем Patriot и истребителей Eurofighter в пользу Украины. Они повысят безопасность на восточной границе страны и защитят от новых жертв и блэкаутов.

13 сентября СМИ писали, что США и союзники обсуждают передачу Украине истребителей и систем ПВО "в средней и долгосрочной перспективе".