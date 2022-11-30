МіГи не вирішують проблем: у Повітряних силах назвали головні потреби авіації

Полковник Юрій Ігнат заявив, що у ВКС РФ набагато більше авіації і вона сучасніша, ніж українська. Тому потрібні західні літаки F-16 чи F-15.

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Можливе передавання винищувачів МіГ-29 для України не вирішить усіх проблем з авіацією. Про це заявив речник Командування Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає АрміяInform.

Російські Повітряно-космічні сили перевершують українські Повітряні сили як кількісно, так і технологічно. У ВКС РФ є багатоцільові літаки, здатні виконувати величезну кількість завдань на полі бою, вони можуть уражати наземні та повітряні цілі, а також мають різноманітний арсенал.

В України наразі застаріла техніка і менша різноманітність боєприпасів. Вдалося адаптувати американські засоби ураження типу ракет HARM, але цього недостатньо.

"Для відповіді на загрози Україні потрібні багатоцільові літаки, такі як F-15 та F-16. Адже ворог відкрито заявляє, що планує й надалі бити по інфраструктурі, центрах ухвалення рішень тощо. Для відбиття цієї загрози потрібна й далекобійна зброя, як ракетна, так і здатна працювати з багатоцільовими літаками", — Юрій Ігнат.

В Україні вже визначили льотчиків, які навчатимуться на західних винищувачах. Однак для їх відправлення потрібно вирішити, на якій техніці вони навчатимуться. Крім льотчиків, потрібно готувати військових інженерів та аеродромну інфраструктуру для західної техніки.

Також Ігнат зазначив, що за перспективною програмою ВПС України до 2035 року має бути щонайменше 5 бригад винищувальної авіації, а також кілька частин безпілотної авіації.

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили, що не передають Україні F-16, оскільки вони вимагають багато забезпечення. Водночас, за даними ЗМІ, Захід розглядає постачання винищувачів для ЗСУ у відповідь на ракетний терор РФ.