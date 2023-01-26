"Їх багато в Європі": у США заявили, що Україні спершу поставлять Leopard, а потім Abrams

За словами Джона Кірбі, з європейських запасів можна сформувати для України два танкові батальйони.

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Танки Leopard 2 виявляться в Україні швидше за американські танки Abrams. Вони можуть вплинути на фронт. Особливо це актуально для майбутніх запеклих боїв навесні та влітку. Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій із національної безпеки Джон Кірбі, пише CNN.

Він не уточнив, коли саме американські танки потраплять до України, але прогнозував, що це може зайняти кілька місяців.

Також він заявив, що німецькі Leopard теж дуже складні, але добрі танки. Головна перевага полягає в тому, що їх багато у Європі. Можна створити два танкові батальйони. Це близько 60 танків.

"Ми дійсно віримо, що вони можуть вплинути, оскільки бойові дії стають більш запеклими навесні і влітку", — сказав Кірбі.

Також видання зазначило, що відправка танків Leopard 2 в Україну забезпечить сили оборони сучасною та потужною бойовою технікою напередодні потенційного весняного наступу Росії. Це також стане ударом по Кремлю, який став свідком кампанії з оснащення українських військ високотехнологічними бойовими системами.

Раніше Фокус писав, що Канада може поставити Україні танки "Leopard 2". За словами журналістів, Канада має трохи військової техніки. Передбачається, що Україна отримає варіант A4 — найстаріший із наявних на озброєнні країни.

Також повідомлялося, що Lockheed Martin нарощує виробництво винищувачів F-16. За словами директора компанії, Lockheed Martin нарощуватиме виробництво винищувачів у штаті Південна Кароліна. Виробник не бере участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків.

Також повідомлялося, що в США розповіли, коли ЗСУ розпочнуть тренування на M1 Abrams. За словами координатора Білого дому, перш ніж запроваджувати план тренувань для українських військовослужбовців, необхідно "уточнити деталі".