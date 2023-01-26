"Их много в Европе": в США заявили, что Украине сперва поставят Leopard, а затем Abrams

По словам Джона Кирби, из европейских запасов можно сформировать для Украины два танковых батальона.

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Танки Leopard 2 окажутся в Украине быстрее, чем американские танки Abrams. Они могут оказать значительное влияние на фронт. Особенно это актуально для будущих ожесточенных боев весной и летом. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби, пишет CNN.

Он не уточнил, когда именно американские танки попадут в Украину, но дал прогноз, что это может занять несколько месяцев.

Также он заявил, что немецкие Leopard тоже очень сложные, но хорошие танки. Главное преимущество состоит в том, что их много в Европе. Можно создать два танковых батальона. Это около 60 танков.

"Мы действительно верим, что они могут оказать значительное влияние, поскольку боевые действия становятся более ожесточенными весной и летом", — сказал Кирби.

Также издание отметило, что отправка танков Leopard 2 в Украину обеспечит силы обороны современной и мощной боевой техникой в преддверии потенциального весеннего наступления России. Это также станет ударом по Кремлю, который стал свидетелем растущей кампании по оснащению украинских войск высокотехнологичными боевыми системами.

Ранее Фокус писал, что Канада может поставить Украине танки Leopard 2. По словам журналистов, у Канады немного военной техники. Предполагается, что Украина получит вариант A4 — самый старый из имеющихся на вооружении страны.

Также сообщалось, что Lockheed Martin наращивает производство истребителей F-16. По словам директора компании, Lockheed Martin будет наращивать производство истребителей в штате Южная Каролина. Производитель не принимает участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов.

Также сообщалось, что в США рассказали, когда ВСУ начнут тренировки на M1 Abrams. По словам координатора Белого дома, прежде чем внедрять план тренировок для украинских военнослужащих необходимо "уточнить детали".