Станут основой ВСУ: Канада может поставить Украине танки Leopard 2, — СМИ

По словам журналистов, у Канады немного военной техники. Предполагается, что Украина получит вариант A4 — самый старый из имеющихся на вооружении страны.

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Канада рассматривает возможность поставки Украине 4 танков Leopard 2. Об этом пишет издание CBC News со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что о публично об этом могут заявить уже в четверг 26 января. Предполагается, что Канада отправит вариант танка A4 — самый старый из имеющихся на вооружении. Они были куплены у Нидерландов еще во время войны в Афганистане.

Издание пишет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство будет оказывать больше поддержки Украине.

"Мы будем и впредь оказывать любую поддержку Украине", — сказал политик.

Уолтер Дорн, профессор оборонных исследований в Королевском военном колледже, сказал, что поставки танков другими странами, помогли усилить давление на правительство Канады.

"Я думаю, что США будут оказывать давление на Канаду, чтобы она решилась на поставки танков "Leopard 2", потому что эти танки планируют сделать основой украинских танковых войск", — сказал он.

Что касается танков Abrams, то они сильно отличаются от Leopard. Партнеры же предпочли бы, чтобы у Украины был более однородный парк военной техники. Так будет легче поддерживать войска запчастями.

Однако генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий канадской армией Жан-Марк Лантье сказал, что у Канады очень мало танков. Любая военная помощь может повлиять на возможность страны защитить себя.

"Это что-то, что должно остановить нас от отправки танков? Я думаю, что мы несем моральную ответственность с точки зрения безотлагательности требований ВСУ и украинского народа. Они воюют. Мы — нет", — сказал он.

По словам Лантье, вопрос, стоящий перед правительством, будет заключаться в том, перевешивает ли польза от отправки танков в Украину последствия для армии Канады. Если правительство решится, то ему нужно будет придумать, чем заменить эти танки у себя.

Ранее Фокус писал, что Испания согласилась передать Украине танки Leopard 2. 53 танка хранятся на испанской базе и нуждаются в ремонте, на который потребуется около двух месяцев. В Минобороны страны готовы обеспечить обучение украинских солдат и помощь в обслуживании машин.

Также сообщалось, что в США рассказали, когда ВСУ начнут тренировки на M1 Abrams. По словам координатора Белого дома, прежде чем внедрять план тренировок для украинских военнослужащих необходимо "уточнить детали".

Еще напомним, что в МИД РФ отреагировали на передачу Украине танков Leopard. Представитель российского дипведомства Захарова заявила, что Запад заранее планировал войну Украины против РФ и это якобы подтверждают заявления бывшего и действующего руководства Германии.