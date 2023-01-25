"Спланированная война": в МИД РФ отреагировали на передачу Украине танков Leopard

Представитель российского дипведомства Захарова заявила, что Запад заранее планировал войну Украины против РФ и это якобы подтверждают заявления бывшего и действующего руководства Германии.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила мнение, что страны Запада заранее планировали "войну против России". Это заявление появилось в ее телеграм-канале в среду, 25 января, на фоне решения Германии разблокировать поставку танков Leopard 2 Украине.

В начале своего поста Захарова процитировала заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сделанное ею 24 января на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В нем немецкий чиновник призвала страны Запада отказаться от взаимных обвинений европейских стран и сравнений объемов военной помощи, так как они вместе "ведут войну против России, а не друг против друга". Эти слова прозвучали в контексте критики немецкого правительства из-за задержки при принятии решения об отправке танков Leopard 2 Украине.

Захарова расценила заявление Бербок как признание в том, что "речь идет о заранее спланированной против России войне".

"Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", — заявила представитель МИД РФ.

[ + – ] Пост Марии Захаровой

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал передачу танков Leopard 2 Украине странами-союзниками, а также анонсировал поставку 14 таких машин.

После этого посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение Германии выведет войну на новый уровень и означает отказ Берлина от "признания исторической ответственности" перед россиянами за преступления нацистов во время Второй мировой войны.