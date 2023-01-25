"Красные линии" теперь в прошлом: в РФ отреагировали на передачу танков Leopard 2 Украине

Решение Германии разрешить поставку танков Украине означает отказ Берлина "от признания исторической ответственности за преступления нацизма" во времена Второй мировой, заявили в посольстве РФ.

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Решение Германии разрешить передачу танков Leopard 2 Украине выведет войну на новый уровень и означает отказ Берлина от "признания исторической ответственности" перед россиянами за преступления нацистов во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Германии Сергея Нечаева, опубликованном в среду, 25 января.

"Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния", — заявил российский дипломат.

По словам посла РФ, решение о передаче танков Украине означает, что запад "не заинтересован в дипломатическом разрешении украинского кризиса", а все "красные линии" остались в прошлом.

Кроме того Нечаев заявил, что таким образом Берлин якобы отказался от признания своей ответственности перед российским народом за преступления нацизма, совершенные во время Второй мировой войны. Дипломат указал, что "боевые танки с германскими крестами" вновь отправятся на "восточный фронт", что, в частности, приведет к гибели российских солдат.

"Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем", — добавил Нечаев.

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал передачу танков Leopard 2 Украине, а также анонсировал поставку 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 поступят Киеву из запасов Вооруженных сил Германии, также Берлин предоставит союзникам разрешение на поставку своих Leopard 2 в Украину.

По данным ABC News, уже 12 стран выразили готовность передать танки Leopard в количестве около 100 единиц, однако для этого необходимо разрешение Германии — Берлин должен одобрить рецензию на реэкспорт как страна, на территории которой производится техника.

Также СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовы передать Украине 30 танков M1 Abrams.