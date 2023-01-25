"Червоні лінії" тепер у минулому: в РФ відреагували на передавання танків Leopard 2 Україні

Рішення Німеччини дозволити постачання танків Україні означає відмову Берліна "від визнання історичної відповідальності за злочини нацизму" за часів Другої світової, заявили в посольстві РФ.

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Рішення Німеччини дозволити передавання танків Leopard 2 Україні виведе війну на новий рівень та означає відмову Берліна від "визнання історичної відповідальності" перед росіянами за злочини нацистів під час Другої світової війни. Про це йдеться у заяві посла РФ у Німеччині Сергія Нечаєва, опублікованій у середу, 25 січня.

"Це вкрай небезпечне рішення переводить конфлікт на новий рівень протистояння", — заявив російський дипломат.

За словами посла РФ, рішення про передавання танків Україні означає, що захід "не зацікавлений у дипломатичному розв'язанні української кризи", а всі "червоні лінії" залишилися в минулому.

Крім того, Нечаєв заявив, що так Берлін нібито відмовився від визнання своєї відповідальності перед російським народом за злочини нацизму, скоєні під час Другої світової війни. Дипломат зазначив, що "бойові танки з німецькими хрестами" знову вирушать на "східний фронт", що, зокрема, призведе до загибелі російських солдат.

"Вказане рішення Берлін ухвалив у дні 80-ї річниці прориву блокади Ленінграда, в якій загинули сотні тисяч радянських громадян. Воно руйнує залишки взаємної довіри, завдає непоправної шкоди російсько-німецьким відносинам, які й без того перебувають у жалюгідному стані, ставить під сумнів можливість їх нормалізації у найближчому майбутньому", — додав Нечаєв.

Нагадаємо, 25 січня канцлер німецької Олаф Шольц розблокував передавання танків Leopard 2 Україні, а також анонсував постачання 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 надійдуть Києву із запасів Збройних сил Німеччини, а також Берлін надасть союзникам дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.

За даними ABC News, уже 12 країн висловили готовність передати танки Leopard у кількості майже 100 одиниць, проте для цього потрібен дозвіл Німеччини — Берлін має схвалити рецензію на реекспорт як країна, на території якої виготовляється техніка.

Також ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готові передати Україні 30 танків M1 Abrams.