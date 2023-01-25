"Спланована війна": у МЗС РФ відреагували на передачу Україні танків Leopard

Представниця російського дипвідомства Захарова заявила, що Захід заздалегідь планував війну України проти РФ і це нібито підтверджують заяви колишнього та чинного керівництва Німеччини.

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова висловила думку, що країни Заходу наперед планували "війну проти Росії". Ця заява з'явилася у її телеграм-каналі в середу, 25 січня, на тлі рішення Німеччини розблокувати постачання танків Leopard 2 Україні.

На початку свого посту Захарова процитувала заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, зроблену нею 24 січня на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. У ній німецька чиновниця закликала країни Заходу відмовитися від взаємних звинувачень європейських країн та порівнянь обсягів військової допомоги, оскільки вони разом "ведуть війну проти Росії, а не одна проти одної". Ці слова пролунали в контексті критики німецького уряду через затримку під час ухвалення рішення про відправку танків Leopard 2 Україні.

Захарова розцінила заяву Бербок як визнання в тому, що "йдеться про заздалегідь сплановану проти Росії війну".

"Якщо додати до цього інтерв'ю виданню Die Zeit, опублікованому 7 грудня

">одкровення Меркель про те, що вони зміцнювали Україну і не розраховували на мінські домовленості, то йдеться про заздалегідь сплановану проти Росії війну. І не говоріть потім, що "ви не чули", — заявила речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував передачу танків Leopard 2 Україні країнами-союзниками, а також анонсував постачання 14 таких машин.

Після цього посол РФ у Німеччині Сергій Нечаєв заявив, що рішення Німеччини виведе війну на новий рівень і означає відмову Берліна від визнання історичної відповідальності перед росіянами за злочини нацистів під час Другої світової війни.