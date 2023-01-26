Чи стануть основою ЗСУ: Канада може поставити Україні танки Leopard 2, — ЗМІ

За словами журналістів, Канада має трохи військової техніки. Передбачається, що Україна отримає варіант A4 — найстаріший з існуючих на озброєнні країни.

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Канада розглядає можливість постачання Україні 4 танків Leopard 2. Про це пише видання CBC News із посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що про публічно про це можуть заявити вже у четвер 26 січня. Передбачається, що Канада відправить варіант танка A4 — найстаріший з наявних на озброєнні. Вони були куплені в Нідерландів ще під час війни в Афганістані.

Видання пише, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд надаватиме більше підтримки Україні.

"Ми й надалі надаватимемо будь-яку підтримку Україні", — сказав політик.

Волтер Дорн, професор оборонних досліджень у Королівському військовому коледжі, сказав, що постачання танків іншими країнами допомогло посилити тиск на уряд Канади.

"Я думаю, що США чинитимуть тиск на Канаду, щоб вона зважилася на постачання танків "Leopard 2", тому що ці танки планують зробити основою українських танкових військ", — сказав він.

Що стосується танків Abrams, то вони дуже відрізняються від Leopard. Партнери ж воліли б, щоб Україна мала однорідніший парк військової техніки. Так легше підтримуватиме війська запчастинами.

Однак генерал-лейтенант у відставці і колишній командувач канадської армії Жан-Марк Лантьє сказав, що Канада має дуже мало танків. Будь-яка військова допомога може вплинути на можливість країни захистити себе.

"Це щось, що має зупинити нас від відправлення танків? Я думаю, що ми несемо моральну відповідальність з погляду невідкладності вимог ЗСУ та українського народу. Вони воюють. Ми — ні", — сказав він.

За словами Лантьє, питання, яке стоїть перед урядом, полягатиме в тому, чи переважує користь від відправлення танків в Україну наслідки для армії Канади. Якщо уряд зважиться, то йому потрібно буде вигадати, чим замінити ці танки у себе.

Раніше Фокус писав, що Іспанія погодилася передати Україні танки Leopard 2. 53 танки зберігаються на іспанській базі і потребують ремонту, на який потрібно близько двох місяців. У Міноборони країни готові забезпечити навчання українських солдатів та допомогу в обслуговуванні машин.

Також повідомлялося, що в США розповіли, коли ЗСУ розпочнуть тренування на M1 Abrams. За словами координатора Білого дому, перш ніж запроваджувати план тренувань для українських військовослужбовців, необхідно "уточнити деталі".

Ще нагадаємо, що у МЗС РФ відреагували на передачу Україні танків Leopard. Представник російського дипвідомства Захарова заявила, що Захід заздалегідь планував війну України проти РФ і це нібито підтверджують заяви колишнього та чинного керівництва Німеччини.