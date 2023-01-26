Для помощи Украине: Lockheed Martin наращивает производство истребителей F-16, — СМИ

По словам директора компании, Lockheed Martin будет наращивать производство истребителей в штате Южная Каролина. Производитель не принимает участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов.

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Компания Lockheed Martin заявила, что готова увеличить производство истребителей F-16, чтобы некоторые страны могли поставить свои самолеты Украине. Об этом пишет Financial Times.

Как заявил главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон, производитель не принимает участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов, однако у партнеров Украины появится возможность реэкспортировать свои самолеты.

Он отметил, что Lockheed Martin будет наращивать производство истребителей в штате Южная Каролина, чтобы эффективно удовлетворять запросы любых стран.

Издание напомнило, что Белый дом отверг просьбы Украине передать ей истребители F-16. Более того, правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства.

"Вместе с нашими международными союзниками и партнерами мы регулярно общаемся с украинцами по их потребностям и запросам", — сказал представитель Министерства обороны США.

Европейские официальные лица заявили, что реэкспорт F-16 непосредственно в Украину государствами-членами ЕС является одним из вариантов, отметив, что самолеты американского производства также могут быть отправлены западными государствами в страны бывшего Варшавского договора, которые затем могут отправить свои советские самолеты Киеву.

Также в материале сказано, что несколько систем вооружения Lockheed играют ключевую роль на поле боя в Украине, в том числе высокомобильная артиллерийская ракетная система (Himars), управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), ракеты Javelin. Кроме того, именно эта компания является производителем ЗРК Patriot.

Истребители F-16

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Пользуется успехом на международном рынке вооружений. Находится на вооружении большого количества стран мира, включая США, Норвегию, Турцию, Румынию, Таиланд, Южную Корею, Египет, Иорданию, Данию и прочие.

Ранее Фокус писал, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок истребителей F-16 Украине. Нидерланды закупили 213 истребителей F-16. Нидерландские войска находятся в процессе замены этих истребителей на более современные F-35. Также королевство готово оплатить доставку немецких танков Leopard 2 в Украину.

Также канцлер Германии Олаф Шольц назвал новые табу в военной помощи Украине. Он заявил, что Берлин не позволит оказывать на себя давление касательно предоставления ВСУ истребителей и участия в войне солдат НАТО.