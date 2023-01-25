"Ни при каких обстоятельствах": Шольц назвал новые табу в военной помощи Украине

По словам немецкого канцлера, Германия не позволит оказывать на себя давление касательно предоставления ВСУ истребителей и участия в войне солдат НАТО.

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Федеральный канцлер Германии исключил передачу Украине боевых самолетов, а также включение войск Североатлантического альянса в войну Украины с Российской Федерацией. Об этом политик сообщил во время общения с депутатами Бундестага, пишет Handelsblatt.

Олаф Шольц прокомментировал запрос заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о передаче истребителей для украинской армии. По словам канцлера, Германия не позволит оказывать на себя давление в данном вопросе.

Шольц также заявил, что немецкие войска не будут принимать участие в боевых действиях. Политик отметил, что его позиция по данному вопросу была озвучена еще несколько месяцев назад во время дебатов о создании бесполетной зоны над Украиной.

"Ни при каких обстоятельствах мы не будем посылать наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Такого пока не было и не будет в будущем. И на это может положиться каждый", — сказал Олаф Шольц.

Напомним, что 15 января замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что ФРГ имеет возможность передать ВСУ боевые самолеты. Дипломат указал на то, что в Германии скоро будут выведены из эксплуатации 93 истребителя Tornado и заменены американскими бомбардировщиками пятого поколения F-35.

После того как 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц разблокировал поставку Украине танков Leopard 2, Андрей Мельник повторно обратился к западным партнерам с призывом предоставить Украине самолеты.

"А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию истребителей для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Gripen и всем, что вы можете поставить, чтобы спасти Украину", — написал дипломат в Twitter.

Ранее Фокус также писал о том, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем после решения Берлина передать ВСУ танки Leopard 2.