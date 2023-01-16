Истребители Tornado: в МИД Украины призвали Германию усилить ВСУ авиацией НАТО

У Бундесвера есть 93 боевых самолета, которые заменят на американские бомбардировщики F-35, заявил бывший украинский посол Андрей Мельник. Tornado применяли во время боевых действий в Ираке и на Балканах, они могут нести ядерное оружие.

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Германия вполне способна передать Вооруженным силам Украины боевые самолеты Tornado. Такое мнение выразил в Twitter 15 января замминистра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Бундесвер в скором времени выведет из эксплуатации 93 истребителя Tornado и заменит их американскими бомбардировщиками пятого поколения F-35, отметил дипломат.

"Есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado… Это хоть и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не передать эти самолеты Украине, Олаф Шольц?" — обратился Мельник к главе немецкого правительства.

[ + – ] Саудовская Аравия приобретала истребители Tornado для нужд армии

Немецкий депутат от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер поддержал идею Мельника и заявил о необходимости доставки в Украину многоцелевых самолетов Tornado со складов Бундесвера.

"Действительно, мы должны поставить и все, что поможет Украине победить. Все, что мы бы использовали и в НАТО и при этом мы не станем стороной войны", — добавил политик.

Истребитель Tornado — что это за самолет?

Tornado — это двухместный истребитель, поступивший в вооруженные силы Германии, Великобритании и Италии в 1980-х годах. Саудовская Аравия также приобрела боевые судна для нужд армии.

Радиолокатор слежения за рельефом местности позволяет самолету летать на предельно малой высоте 60 метров практически в любых погодных условиях, в судне есть функция автопилота.

Tornado — один из основных боевых самолетов НАТО. Его применяли во время боевых действий в Ираке и на Балканах. Самолет выпускали в двух основных модификациях: истребитель-бомбардировщик IDS и перехватчик ADV.

[ + – ] Самолет Tornado оснащен двумя пушками IWKA-Mauser калибра 27 мм

Самолет Tornado оснащен двумя пушками IWKA-Mauser калибра 27 мм с боекомплектом по 180 снарядов.

Ракетно-бомбовое вооружение может включать в себя противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, управляемые ракеты ближнего воздушного боя AIM-9L Sidewinder, а также авиабомбы ФАБ 60-й серии.

Истребитель способен доставить тактическую ядерную бомбу WE177B производства Великобритании или более мощной ядерной бомбы В61 из США.

Напомним, что 15 января российская армия перекинула на белорусский аэродром в Барановичах 8 истребителей и 4 военно-транспортных самолета. Две страны планируют совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля.

По данным британской разведки от 9 января, РФ могла использовать новые истребители Су-57 для проведения массированных ракетных ударов по Украине. Атаки велись исключительно из России, так как ВС РФ боятся лишиться современных бомбардировщиков.

Канада 10 января решила подписать с США соглашение о закупке 88 истребителей пятого поколения F-35. Первые самолеты отправят к 2026 году.