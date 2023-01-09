Россия боится использовать современные Су-57 в небе над Украиной, — разведка Британии (фото)

Кремль, как считают в ведомстве, старается избежать репутационного ущерба и боится, что уничтожение Су-57 приведет к утечке современных технологий.

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Россия, вероятно, использует новейшие истребители Су-57 для нанесения ударов по Украине, но осуществляет атаки исключительно со своей территории, боясь потерять современную авиацию. Об этом в своем отчете от 9 января информирует военная разведка Минобороны Великобритании.

Ведомство предполагает, что новейшие истребители Су-57 задействованы в полномасштабной агрессии против Украины как минимум с июня 2022 года.

Сверхзвуковые самолеты, использующие стелс-технологии и высокотехнологичную авионику, совершали полеты исключительно над территорией России, в ходе которых осуществляли пуски ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух". Подобную стратегию военная разведка объясняет страхом России потерять новейшие истребители Су-57 в боях против Украины.

"На последних снимках пять Су-57 припаркованы на Ахтубинской авиабазе, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины. Россия, скорее всего, ставит перед собой задачу избежать репутационного ущерба, ухудщения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в результате потери истребителя Су-57 в небе над Украиной", — говорится в отчете военной разведки.

[ + – ] Россия боится использовать Су-57 в небе над Украиной [ + – ] Россия боится использовать Су-57 в небе над Украиной

Отметим, что в конце декабря в росСМИ появилась информация о передаче армии России партии новейших истребителей Су-57.

В декабре 2021 года коллегия военно-промышленного комплекса РФ анонсировала вооружение современных истребителей Су-57 гиперзвуковым оружием. К концу 2028 года Кремль рассчитывал произвести 78 единиц самолетов, для задействования которых хотели создать три новых авиационных полка.