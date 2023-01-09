Росія боїться використовувати сучасні Су-57 у небі над Україною, — розвідка Британії (фото)

Кремль, як вважають у відомстві, намагається уникнути репутаційної шкоди та боїться, що знищення Су-57 призведе до витоку сучасних технологій.

Related video

Росія, ймовірно, використовує новітні винищувачі Су-57 для завдання ударів по Україні, але здійснює атаки виключно зі своєї території, боячись втратити сучасну авіацію. Про це у своєму звіті від 9 січня інформує військова розвідка Міноборони Великої Британії.

Відомство передбачає, що новітні винищувачі Су-57 задіяні у повномасштабній агресії проти України як мінімум із червня 2022 року.

Надзвукові літаки, що використовують стелс-технології та високотехнологічну авіоніку, здійснювали польоти виключно над територією Росії, в процесі яких здійснювали пуски ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря". Подібну стратегію військова розвідка пояснює страхом Росії втратити новітні винищувачі Су-57 у боях проти України.

"На останніх знімках п'ять Су-57 припарковано на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України. Росія, швидше за все, ставить перед є завданням уникнути репутаційної шкоди, погіршення експортних перспектив і компрометації секретних технологій, які можуть виникнути внаслідок втрати винищувача Су-57 у небі над Україною", — йдеться у звіті військової розвідки.

[ + – ] Росія боїться використати Су-57 у небі над Україною [ + – ] Росія боїться використати Су-57 у небі над Україною

Зазначимо, що наприкінці грудня в РосЗМІ з'явилася інформація про передавання армії Росії партії нових винищувачів Су-57.

У грудні 2021 року колегія військово-промислового комплексу РФ анонсувала озброєння сучасних винищувачів Су-57 гіперзвуковою зброєю. До кінця 2028 року Кремль розраховував зробити 78 одиниць літаків, для залучення яких хотіли створити три нові авіаційні полки.