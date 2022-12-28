"Супертехнологічні та маневрені": армія РФ отримала партію винищувачів Су-57 (відео)

Влада РФ заявляє, що на авіазаводі встановлює високотехнологічне обладнання, щоб наростити виробництво винищувачів.

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Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна передав для Міноборони РФ партію винищувачів Су-57. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

Заявляється, що армія РФ отримала цілу партію винищувачів Су-57, проте на фото видно лише три літаки. Влада заявляє, що на авіазаводі продовжує розширювати виробничі потужності, встановлюючи "високотехнологічне обладнання". Також йде наймання додаткового персоналу.

Традиційно заявляється, що Су-57 це майбутнє російської бойової авіації. Були втілені передові технології та конструкторські рішення, які роблять винищувач "суперманевреним і малопомітним", а також діяти в умовах мережецентричної війни.

"Наш авіазавод у Комсомольську-на-Амурі виконав програму цього року з виробництва авіаційних комплексів п'ятого покоління Су-57 та багатоцільових винищувачів Су-35С для російських ПКС", — заявив гендиректор ОАК Юрій Слюсар.

Нагадаємо, 21 жовтня у ЗМІ повідомляли, що РФ може забути про продаж на експорт винищувачів Су-57 та Су-75 через санкції.

9 грудня 2021 року в Міноборони РФ заявляли, що Су-57 озброїть гіперзвуковими ракетами.