Про Су-75 та Су-57 можна забути: РФ не може продавати на експорт бойові винищувачі

Санкції, низька ефективність на війні та втрати зробили так, що РФ до кінця десятиліття навряд чи зможе виготовляти літаки на експорт.

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Росії дедалі складніше реалізовувати експортні плани щодо своїх винищувачів Су-75 та Су-57. Про це повідомляє Defense News.

До вторгнення РФ в Україну, керівництво Кремля мали масштабні плани з продажу винищувача 5 покоління Су-57 і легкого тактичного винищувача Су-75. Тепер ці плани "перебувають у руїнах".

Виробництво винищувача Су-57 в РФ йде у вкрай повільних темпах й у виданні припускають, що експорт літака не буде доступним до кінця десятиліття.

Історія із Су-75 "Checkmate" ще гірша. В РФ лише представили макет винищувача і він ще не здійснив жодного випробувального польоту.

Єдиний літак, який РФ зараз виробляє серійно, — це винищувач-бомбардувальник Су-35. Однак і його на експорт буде складно відправити навіть у невеликій кількості. Раніше Єгипет, Індонезія та Алжир хотіли закупити російські літаки, але США ухвалили закон про санкції проти третіх сторін. Через це інтерес до Су-35 відпав.

[ + – ] Виробнича лінія Су-57 Фото: скриншот

Після вторгнення в Україну санкції несуть все більш руйнівний вплив на аерокосмічний сектор. Вони завдають шкоди РФ у завершенні програм Су-57 та Су-75, оскільки виробництво залежить від західних верстатів і технологій.

[ + – ] Су-75 був представлений лише у вигляді демонстраційного екземпляра Фото: Скріншот

Привабливість Су-35 знизилася ще й через відсутність значних успіхів ЗС РФ під час вторгнення. Вони втратили дві ескадрильї багатоцільового винищувача через різні дефекти.

Виходячи з усіх цих факторів у виданні доходять висновку, що РФ навіть за всього бажання не зможе продавати літаки в інші країни. Санкції та втрати власного авіапарку не дозволять цього зробити.

Нагадаємо, 20 липня 2021 року в РФ офіційно презентували новий винищувач Су-75 Checkmate. Його планували виготовляти переважно на експорт.

Також в РФ планували оснастити винищувачі Су-57 гіперзвуковими ракетами. Також на літак планували встановити новий двигун.