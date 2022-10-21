Про Су-75 и Су-57 можно забыть: РФ не может продавать на экспорт боевые истребители

Санкции, низкая эффективность на войне и потери сделали так, что РФ до конца десятилетия вряд ли сможет изготавливать самолеты на экспорт.

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России все сложнее реализовывать экспортные планы по своим новейшим истребителям Су-75 и Су-57. Об этом сообщает Defense News.

До вторжения РФ в Украину, у руководства Кремля были масштабные планы по продажам истребителя 5 поколения Су-57 и легкого тактического истребителя Су-75. Теперь эти планы "находятся в руинах".

Производство истребителя Су-57 в РФ идет в крайне медленных темпах и в издании предполагают, что экспорт самолета не будет доступен до конца десятилетия.

История с Су-75 "Checkmate" еще хуже. В РФ только представили макет истребителя и он еще не совершил ни одного испытательного полета.

Единственный самолет, который РФ сейчас производит серийно — это истребитель-бомбардировщик Су-35. Однако и его на экспорт будет сложно отправить даже в небольших количествах. Ранее Египет, Индонезия и Алжир хотели закупить российские самолеты, но США приняли закон о санкциях против третьих сторон. Из-за этого интерес к Су-35 отпал.

[ + – ] Производственная линия Су-57 Фото: скриншот

После вторжения в Украину, санкции несут все более разрушительное влияние на аэрокосмический сектор. Они наносят ущерб РФ в завершении программ Су-57 и Су-75 так как производство зависит от западных станков и технологий.

[ + – ] Су-75 был представлен только в виде демонстрационного экземпляра Фото: Скриншот

Привлекательность Су-35 снизилась еще и из-за отсутствия значительных успехов ВС РФ в ходе вторжения. Они потеряли две эскадрильи многоцелевого истребителя из-за различных дефектов.

Исходя из всех этих факторов в издании приходят к выводу, что РФ даже при всем желании не сможет продавать самолеты в другие страны. Санкции и потери собственного авиапарка не позволят этого сделать.

Напомним, 20 июля 2021 года в РФ официально презентовали новый истребитель Су-75 Checkmate. Его планировали изготавливать в основном на экспорт.

Также в РФ планировали оснастить истребители Су-57 гиперзвуковыми ракетами. Также на самолет планировали установить новый двигатель.