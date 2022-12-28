"Сверхтенологичные и маневренные": армия РФ получила партию истребителей Су-57 (видео)

Власти РФ заявляют, что на авиазаводе устанавливают высокотехнологичное оборудование, чтобы нарастить производство истребителей.

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал для Минобороны РФ партию истребителей Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Заявляется, что армия РФ получила целую партию истребителей Су-57, однако на фото видно только три самолета. Власти заявляют, что на авиазаводе продолжают расширять производственные мощности, устанавливая "высокотехнологичное оборудование". Также идет наем дополнительного персонала.

Традиционно заявляется, что Су-57 — это будущее российской боевой авиации. Были воплощены передовые технологии и конструкторские решения которые делают истребитель "сверхманевренным и малозаметным", а также действовать в условиях сетецентрической войны.

"Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС", — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Напомним, 21 октября в СМИ сообщали, что РФ может забыть о продаже на экспорт истребителей Су-57 и Су-75 из-за санкций.

9 декабря 2021 года в Минобороны РФ заявляли, что Су-57 вооружат гиперзвуковыми ракетами.