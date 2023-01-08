Задействуют все аэродромы и полигоны. Беларусь устроит новые военные учения с авиацией ВС РФ

Россияне отправили на аэродром "Мачулищи" 9 вертолетов Ми-8 и Ми-24, на некоторых уже нанесли символ "Z". Минск уверяет, что военные маневры не направлены против третьих стран.

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Белорусские военные хотят провести совместные с Россией учения боевой авиации во второй половине января. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

Совместное летно-тактическое учение с авиаподразделениями вражеской армии запланированы с 16 января по 1 февраля текущего года, уточнили чиновники.

В рамках учений будут задействованы все военные аэродромы и полигоны в Беларуси, 8 января в страну прибыла российская авиация.

Авиация ВКС РФ в период с 8 по 12 января будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах, могут быть задействованы Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы, указывают эксперты.

В настоящее время на аэродром "Мачулищи" уже прибыли 9 вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых нанесен символ "Z".

Фото: РИА Новости

Россия свозит военных в Беларусь

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в ночь с 6 на 7 января Россия перебросила в Беларусь эшелон с российскими солдатами. В белорусский город Витебск прибыли до 1600 российских военных.

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко объяснял увеличение военного контингента России укреплением обороноспособности "Союзного государства".

Вражеская армия свозит в Беларусь подразделения, вооружения и спецтехнику. Для проведения учений увеличивается и воздушный компонент. Ревенко уверял, что данные мероприятия не направлены против третьих стран.

Напомним, что по мнению белорусского оппозиционера Павла Латушко, Минск может скоро провести мобилизацию для помощи России в войне с Украиной.

Фокус 6 января писал о переброске в Беларусь эшелона с военной техникой. Россияне доставили в страну 43 грузовика "КамАЗ", "Урал" и БАЗ-6306.

Некоторые российские солдаты в Беларуси убегают с оружием из воинских частей. Дезертиров пытаются ловить на дорогах, для этого создают контрольно-пропускные пункты.