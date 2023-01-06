Сбежали из части с оружием: в Беларуси разыскивают российских солдат — СМИ

По информации журналистов, на дорогах под Минском развернули контрольно-пропускные пункты и выборочно проверяют машины.

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Недалеко от столицы Беларуси местные военные разыскивают российских солдат, которые могли сбежать из воинской части, прихватив с собой боевое оружие. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает "Белсат" со ссылкой на сведения читателей и местных СМИ.

Так, по информации белорусских журналистов, чтобы разыскать дезертиров, на дорогах стоят контрольно-пропускные пункты и выборочно проверяют проезжающие автомобили.

В частности, один из КПП заметили на трассе Заславье-Колодищи. Также под Минском очевидцы видели автобус с военными возле местного магазина.

Вместе с тем белорусские правоохранители просят посетителей рынков "усилить бдительность" и сообщать о подозрительных лицах.

Напомним, Александр Лукашенко в пятницу, 6 января, посетил 230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон в городе Барановичи Брестской области Беларуси. Здесь дислоцируется российская воинская часть совместной белорусско-российской региональной группировки войск (РГВ).

Ранее, 5 января, в Минобороны Беларуси заявили о намерении провести совместные учения с ВС РФ. От Российской Федерации в учениях поучаствует воинское формирование воздушно-космических сил.

Также сообщалось о том, что 5 января на сайте Государственного погранкомитета РБ появился пропагандистский видеоролик, в котором белорусские пограничники жалуются на украинских коллег. Белорусы недовольны тем, что им якобы показывают "оскорбительные жесты" и "провоцируют".