Втекли із частини зі зброєю: у Білорусі розшукують російських солдатів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на дорогах під Мінськом розгорнули контрольно-пропускні пункти та вибірково перевіряють машини.

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Неподалік столиці Білорусі місцеві військові розшукують російських солдатів, які могли втекти з військової частини, прихопивши з собою бойову зброю. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє "Белсат" з посиланням на відомості читачів та місцевих ЗМІ.

Так, за інформацією білоруських журналістів, щоб розшукати дезертирів, на дорогах стоять контрольно-пропускні пункти й вибірково перевіряють автомобілі, що проїжджають.

Зокрема, один із КПП помітили на трасі Заслав'я-Колодищі. Також під Мінськом очевидці бачили автобус із військовими біля місцевої крамниці.

Водночас білоруські правоохоронці просять відвідувачів ринків "посилити пильність" та повідомляти про підозрілих осіб.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко у п'ятницю, 6 січня, відвідав 230-й загальновійськовий "Обуз-Ліснівський" полігон у місті Барановичі Брестської області Білорусі. Тут дислокується російська військова частина спільного білорусько-російського регіонального угруповання військ (РУВ).

Раніше, 5 січня, у Міноборони Білорусі заявили про намір провести спільні навчання з ЗС РФ. Від Російської Федерації в навчаннях візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

Також повідомлялося, що 5 січня на сайті Державного прикордонного комітету РБ з'явився пропагандистський відеоролик, в якому білоруські прикордонники скаржаться на українських колег. Білоруси незадоволені тим, що їм нібито показують "образливі жести" та "провокують".